Video Jürgen Kloop no toleró la pregunta de un periodista y lo llamó ignorante

Liverpool está a dos puntos del primer puesto de la Liga de Inglaterra que está en poder del Arsenal

El entrenador del Liverpool de Inglaterra, Jürgen Klopp se mostró muy molesto en una entrevista luego de la victoria 2-0 de su equipo ante el Sheffield United, que le permitió mantener la distancia de dos puntos por debajo del líder, el Arsenal, que no falló en su partido ante el Luton (3-4).

Fue un gran partido de Virgil Van Dijk, autor de uno de los dos goles de su equipo. El otro tanto lo marcó Dominik Szoboszlai.

Sin embargo, una broma del periodista Marcus Buckland, presentador de Amazon Prime Video, sacó de casillas al entrenador alemán.

El periodista habló sobre la elección de los horarios de los partidos del Liverpool.

“Mencionaste, Jurgen, que has tenido que cambiar tu idea, has tenido algunos problemas de lesiones, has jugado todos estos partidos, sigues fuerte en Europa, la Copa de la Liga, la Copa FA... vas a Crystal Palace ahora en tu hora de inicio favorita el fin de semana. Ese es el precio del éxito”, dijo el comunicador.

Klopp respondió: “es muy valiente hacer una broma sobre eso”.

“Nos vamos a casa, no sé exactamente a qué hora llegaremos a casa, llegaremos, tal vez, a la 1:00 a.m. o las 2:00 a.m. esta noche y luego jugaremos de nuevo. Tenemos dos sesiones mañana”, agregó.

Liverpool se verá las caras este sábado, a las 7:30 de la mañana (hora de Colombia) en Londres ante el Crystal Palace, donde buscará, como mínimo, seguir a dos unidades de distancia del líder Arsenal.



“Está bien recuperarse y luego volver a jugar. Crystal Palace también juega esta noche, así que está realmente bien. Me doy cuenta de que tú tampoco lo entiendes y trabajas en el fútbol, así que ¿por qué debería explicarlo de nuevo? Si haces una broma sobre eso, eres un ignorante”, dijo Klopp.

El periodista sostuvo que en ningún momento quiso ser irrespetuoso, pero Jürgen Klopp le contestó que “ya lo estabas siendo”.

“Todo bien, puedes decir lo que quieras, yo no puedo decir lo que quiero porque eso sería muy diferente”, agregó Jürgen, antes de despedirse de los otros dos periodistas y dejar el micrófono sobre la mesa.