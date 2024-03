Diego Lugano histórico del Sao Paulo lanza advertencia a James Rodríguez

En su primer periodo con el Sao Paulo de Brasil en 14 partidos James Rodríguez registró un gol y tres asistencias

James Rodríguez volvió a la competencia durante el segundo semestre de 2023 y lo hizo con muy buenas actuaciones en la selección Colombia, pero con algo de dudas en el Sao Paulo de Brasil.

Aunque con la escuadra nacional fue protagonista de primer orden en cuatro de los seis partidos que disputó, siendo clave para que el equipo de Néstor Lorenzo trepara a la tercera casilla de las Eliminatorias al Mundial de 2026, en el Sao Paulo ocupó un puesto secundario, con varios minutos en el banco de emergentes y con un gol y tres asistencias en 14 partidos.

Incluso, en la final de la Copa de Brasil, que ganó el Sao Paulo ante el Flamengo, el exjugador del Real Madrid no actuó.

James, al parecer, no está del todo conforme con su falta de continuidad en el Sao Paulo y en sus declaraciones ha dejado abierta la puerta de su salida.

“En el fútbol todo cambia muy rápidamente. Nunca me gustó hablar del futuro, solo Dios lo sabe. Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo me quede o no”, dijo James en diálogo con Globo Sporte.

Por su parte, el entrenador del Sao Paulo, Dorival Júnior, explicó que cuenta con James para la siguiente temporada, sin embargo “la mayoría de las veces, lamentablemente, regresaba de la Selección con un problema agravado, pequeñas lesiones que dificultaban considerablemente los entrenamientos con nuestro grupo, hasta el punto de que cuando regresó la Selección, después de 10 o 15 días, todavía se encontraba en el departamento médico. No es ninguna sorpresa”.

Ahora, quien habló de James Rodríguez fue uno de los ídolos de la institución paulista, el uruguayo Diego Lugano.

“Sabemos que es un jugador diferente. Tiene muy buena trayectoria en Europa y sigue siendo el número 10 de la selección Colombia. Tiene que encontrar el contexto, esa sinergia entre la afición y la institución, no se trata solo de jugar bien, no se trata solo de querer”, dijo Lugano en entrevista con Terra Brasil.

“Con el talento que tiene, espero que el año que viene todo esto se junte para que pueda demostrar toda su capacidad con la camiseta del Sao Paulo”, agregó el exitoso defensor, que con el Sao Paulo ganó la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes.

James Rodríguez confía en tener más protagonismo como titular, para mantener un rendimiento óptimo que le permita, además, seguir brillando en la selección Colombia, que en 2024 tendrá dos grandes retos, las Eliminatorias y la Copa América.