Video Las extravagancias del crucero de Neymar

El futbolista llenó de comentarios las redes sociales tras asistir al crucero que organizó en medio de su dura lesión

Compartir

Casinos, boleras, parques acuáticos y un Neymar lesionado en muletas fueron las principales atracciones de "el crucero más esperado de todos los tiempos" que zarpó en los últimos días desde Santos para hacer escala en la costa de Río de Janeiro y regresar nuevamente a la ciudad natal del futbolista.

“Prepararse, aquí llega el crucero más esperado de todos los tiempos. Serán tres días y tres noches de mucha osadía y alegría”, mencionó la promoción de la embarcación, que contó con la presencia de 3.500 personas a bordo.

Precisamente, esta es una de las últimas críticas que han caído contra el futbolista brasileño, quien colocó su asistencia en duda por su dura lesión de rodilla; sin embargo, Neymar le restó importancia y llegó al barco con muletas y con la mente de disfrutar.

"Quién sabía que tendría mi nombre en un crucero. Nunca me imaginé eso y poder disfrutar, sentir el cuidado de mi gente y ver a mi familia divirtiéndose fue realmente diferente", mencionó el futbolista, a lo que añadió: "Desafortunadamente no puede atender a todos en el barco, pero lo hice lo mejor que pude... para los que no fueron mis condolencias".

Los usuarios, quienes pagaron entre 1.000 y 6.000 euros, recibieron un kit de bienvenida con objetos firmados por el futbolista; de igual forma, a Neymar se le pudo ver en distintos momentos bailando y disfrutando de la fiesta.

Las distintas imágenes han llenado de comentarios las redes sociales, pues no es común que un futbolista de la talla de Neymar, quien se encuentra en medio de un duro proceso, reste energías para dedicarse al mundo de la rumba y la diversión.