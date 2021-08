Todo parece indicar que quedan pocas horas para que el capitán de la selección de Argentina fiche por el PSG. Hay ansiedad en Francia y los aficionados del PSG ya completan varias horas acampando en el aeropuerto de la capital francesa a la espera del arribo de Messi.

Aunque informan periodistas desde Barcelona que Messi se encuentra todavía en España y que sus intenciones no son las de viajar a París el día de hoy. A pesar de esta información que está circulando, los aficionados del PSG no pierden la esperanza de verlo hoy arribar a su país. Sin embargo, si no llegase Messi hoy a París los aficionados lo esperarían hasta que llegue.

