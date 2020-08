$!Así llegan los ocho clasificados a cuartos de final de la Liga de Campeones

Definidas los últimos clasificados a la fase de cuartos de final de la Liga de Campeones, se vienen cuatro emocionantes partidos en los que se definirán los cuatro semifinalistas del torneo de clubes más importante, no sólo de Europa, sino del mundo.

PSG es uno de los claros favoritos a alcanzar la final y el título. El conjunto parisino viene de ganar dos finales en el último mes. Tiene una de las plantillas más completas, rematada con una de las mejores delanteras de Europa, la formada por Mbappé -que en principio no llegará al partido-, Neymar e Icardi.

El juego que abrirá los cuartos de final será el compromiso entre el Atalanta de los colombianos Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, contra el PSG del francés Kylian Mbappé y el brasileño Neymar Jr., duelo programado para el miércoles 12 de agosto a las 2:00 p.m. en el estadio do Sport Lisboa e Benfica de la capital lusitana.

Mientras que el once italiano, que cuenta con los colombianos Muriel y Zapata como máximos artilleros de la Seria A, se ubica en el puesto 50 del escalafón de la UEFA y tiene como goleador en el torneo continental al esloveno Josip Ilicic, con cinco tantos.

Por su parte, Atalanta de Bérgamo no renuncia a soñar. Aunque debuta esta temporada en la ‘Champions’ y ha conseguido meterse entre los cuatro mejores. El alegre y ofensivo fútbol (son uno de los equipos más goleadores de las ligas continentales) que practica el conjunto que dirige Gian Piero Gasperini espera poner en serias complicaciones a uno de los grandes candidatos y seguir haciendo historia en Lisboa.

Para el jueves 13 está programado el compromiso entre Atlético de Madrid y RB Leipzig, compromiso en el que por actualidad y funcionamiento el once ‘colchonero’ es el gran favorito-

En cuartos de final después de deshacerse con facilidad del subcampeón Tottenham Hotspur. Sin embargo, los últimos meses del Leipzig no han sido buenos. Llegaron a liderar la Bundesliga en enero, pero los malos resultados y el arrollador despertar del Bayern les terminó dejando en tercera plaza. Buscarán, sin Timo Werner, alcanzar las ‘semis’ ante un Atlético que se presenta como uno de los favoritos a alzarse con el título.

Los catalanes, ‘a media máquina’ han conseguido plantarse en cuartos de final. La sensación que da el equipo de ‘Quique’ Setién es, como bien dijo su gran figura, Lionel Messi, de que sigue sin darles para ganar la ‘Champions’. Pero con el argentino sobre el campo, todo es posible. Por muy mal que lleguen, siempre son un rival a tener en cuenta y más si las eliminatorias son a partido único. Los ‘culés’ han llegado a Lisboa sin hacer ruido, pero no se les puede dar por muertos.

El conjunto alemán es, por historia, sensaciones y rendimiento, el gran favorito. No ha perdido desde que volviera a rodar el balón después de la suspensión del fútbol en marzo pasado a causa de la pandemia. Son un ‘rodillo’ y pasan por encima de sus rivales sin piedad alguna. La prueba más evidente, el 4-1 ante el Chelsea, tras ganar 0-3 en la ida. Llegan mucho mejor que el Barcelona, su rival de turno, liderados por un Robert Lewandowski que es determinante y contando con un equipo completísimo.

Manchester City – Olympique de Lyon

Tras el gran partido disputado en el Etihad ante Real Madrid, es imposible no contarle entre los grandes favoritos para hacerse con el título el próximo 24 de agosto, dada la facilidad que tienen para sobreponerse a sus rivales. Equipo con recursos más que de sobra para darle la vuelta a todo tipo de situaciones, tanto en lo táctico como en lo que a efectivos se refiere. Josep Guardiola quiere su primera ‘Champions’ fuera del Barcelona y está ante su gran oportunidad para conseguirlo.

Otra de las grandes sorpresas de los octavos de final fue el conjunto de Lyon. Consiguieron eliminar a la Juventus de Cristiano contra todo pronóstico y no sin polémica. No parecen un rival que pueda poner en serios compromisos a los ingleses, pero ya han dado la campanada y por qué no soñar con una gran actuación en los cuartos que les permita alcanzar las semifinales. En su contra, que son el equipo con menos calidad entre los aspirantes y que apenas han competido desde marzo, mientras que los ‘citizen’ llegan más que rodados.