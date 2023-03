Así reaccionó Dani Alves tras recibir la carta de separación de su exesposa Joana Sanz

Dani Alves sufre otro duro golpe. Después de ser trasladado a la cárcel Brians 2 debido a una acusación de agresión sexual a una joven de 23 años, al futbolista se le han venido varias situaciones difíciles de enfrentar.

La más reciente fue la decisión Joana Sanz de finalizar su relación sentimental por medio de una carta que hizo pública este miércoles a través de sus redes sociales.

“Lo amo y lo amaré siempre, quien diga que el amor se olvida, se está autoengañando o no amó de verdad. Pero me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15”, expresaba Joana en la epístola.

Según el programa Cuatro al día y replicado por As, al brasileño esta noticia lo hundió en una tristeza profunda.

“Está completamente hundido y muy nervioso”, comentaron en el programa.

Además, señalaron que no ha querido socializar con ningún otro recluso y mantiene encerrado por largos periodos en su celda.

Ney Alves, hermano de Dani, reaccionó tras conocer la ruptura amorosa entre su hermano y Sanz: “Nunca esperes consideración, reconocimiento ni lealtad de nadie”, publicó en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que el 21 de febrero de este año la Audiencia de Barcelona decidió mantener en prisión preventiva a la espera de juicio al futbolista brasileño Dani Alves, sospechoso de violar a una mujer en una discoteca de esta ciudad, dado el “elevado riesgo de fuga”.

El tribunal consideró que “concurre un elevado riesgo de fuga vinculado por una parte a la elevada pena que puede serle impuesta en la presente causa, los severos indicios de criminalidad contra el mismo y la capacidad económica abultada que le permitirían como hemos dicho abandonar España en cualquier momento”, informó la justicia en un comunicado.

Para el tribunal, retirarle el pasaporte al exjugador del FC Barcelona de 39 años no le “impediría (...) salir de España por vía aérea o marítima o incluso terrestre sin documentación”, prosigue el comunicado.

Si llegara a Brasil, “no sería entregado a España ni a través de órdenes internacionales de detención o extradición”, prosiguió, dado que el país sudamericano no suele extraditar a sus ciudadanos.

De hecho, la abogada de la víctima recordó, para oponerse a la libertad condicional, el caso de otro exfutbolista brasileño, Robinho, condenado a nueve años de cárcel en Italia por la violación en grupo de una joven en 2013, pero que reside tranquilamente en su país.

Tampoco la imposición de una fianza cuantiosa serviría de disuasión a Alves, ya “que dispone de un abultado patrimonio”, estimó el tribunal.

La defensa del jugador había propuesto también que se le colocara algún dispositivo electrónico de seguimiento, pero la justicia consideró que estos artilugios “no tienen como finalidad geolocalizar a aquel que la lleva instalada, sino proteger a la víctima y evitar que una orden de alejamiento sea incumplida”.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular se oponían a su liberación.

El 2 de enero, una joven denunció que Alves la había violado en el baño del reservado de una discoteca de Barcelona a finales de diciembre.

El jugador, que inicialmente negó conocerla, cambió varias veces de versión, pero acabó admitiendo que habían mantenido relaciones consensuadas, según fuentes cercanas al caso.

La jueza instructora de la causa abierta por un presunto delito de agresión sexual -que en el código penal español comprende la violación- decretó el 20 de enero su ingreso en prisión preventiva, comunicada y sin fianza teniendo en cuenta, entre otros, las contradicciones en sus primeras declaraciones y el elevado riesgo de fuga.

Futbolista más laureado de la historia, con 43 títulos, Alves vivió la etapa más gloriosa de su carrera en el Barça, entre 2008 y 2016, cuando junto a nombres como Lionel Messi, Xavi Hernández o Andrés Iniesta conquistó 23 títulos, entre ellos tres Ligas de Campeones, seis Ligas españolas y cuatro Copas del Rey.

En Catar, se convirtió en el futbolista brasileño de más edad alineado en un Mundial.

Siga leyendo: ¿Cuándo se realizará el sorteo de la Copa Libertadores y la Sudamericana?