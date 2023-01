Dani Alves sigue bajo arresto en el recinto de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires, lugar al que ingresó hace más de una semana por una presunta agresión sexual ejercida por parte del futbolista a una joven en una discoteca de Barcelona el pasado 30 de diciembre.

El diario español ‘La Vanguardia’, a través de Mayka Navarro, reveló como el brasileño se está acostumbrando a su nueva vida y cómo los compañeros de prisión (muchos seguidores del deportista), le han ayudado adaptarse a su nuevo ambiente.

El 'debut' de Alves

Según la información publicada por el medio mencionado anteriormente, el pasado jueves, el lateral disputó su primer partido en el centro de detención junto con otros presos, quienes estaban llenos de expectativas frente al jugar con una persona que ha dejado un enorme legado en el mundo del fútbol profesional.

Por otro lado, algunos internos confirmaron que el futbolista se encuentra tranquilo y listo para aceptar las decisiones que se tomen frente al caso, “El futbolista se ha quedado fuera, y el Dani que está aquí es uno más. Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”, mencionó supuestamente el brasileño.

Para finalizar, las fuentes revelaron que Dani prefiere muchas veces no responder frente a las preguntas sobre su caso realizada por otros internos.