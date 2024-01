¡Atención! Tras sufrir quebrantos de salud falleció Franz Beckenbauer.

Además de dejar un gran legado como jugador de la selección alemana y también el Bayern Múnich, Beckenbauer dejó huella como entrenador, gracias a que también fue campeón del mundo en Italia 1990.

En aquel Mundial, Alemania venció a la Argentina de Diego Maradona en la final.

Hace algunos días, según informó a la prensa alemana Walter Beckenbauer (hermano del deportista), el mítico futbolista, considerado uno de los mejores de la historia, atravesaba una seria complicación de salud.

“Si dijera ahora que está bien, estaría mintiendo, y no me gusta mentir. No le va bien, es un sube y baja constante”, concluyó Beckenbauer.

Nota con información de EFE.