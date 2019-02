Las mejores actuaciones hasta la fecha del combinado catarí en esta competición habían sido en 2000 y 2011, cuando llegó a los cuartos de final, pero el trabajo realizado en el Academia Aspire, donde forman a futbolistas de cara al Mundial, ha dado sus frutos.



Catar se proclamó campeona encajando solo un gol durante todo el torneo e imponiéndose a un combinado nipón que llegaba como favorito tras haber ganado cuatro de las últimas siete ediciones y que había vencido siempre que había jugado la final.



Catar no tardó en demostrar por qué llegó a la final y jugó una gran primera mitad, en la que desconectó totalmente a Japón y logró ponerse con dos goles de ventaja antes de la media hora de partido.



Ali Almoez firmó un gran gol en el minuto 12. Controló el balón de espaldas dentro del área y lo elevó para marcar de chilena.



Un tanto que sirvió para que el exjugador de la Cultural Leonesa (Segunda B española) y actualmente en el Al Duhail superase el récord histórico de goles del iraní Alí Daei (8) en una misma edición de la Copa Asía, con 9.



Una renta que Catar amplió en el minuto 27 con un gran disparo de rosca con la pierna derecha desde fuera del área de Abdulaziz Hatem que le salió pegado a un poste.



En ambos goles la jugada nació de Akram Afif, que firmó un gran torneo, finalizó como el máximo asistente (8) y fue clave en la segunda mitad para la victoria de Catar.



Japón no supo reaccionar tras el gol y en ningún momento de la primera mitad llegó a inquietar la portería defendida por Al Sheeb. Su acercamiento con mayor peligro lo desbarató Boualem Khoukhi cortando un balón dentro del área antes de que lo pudiera recibir Osako.



En la segunda mitad cambió el guión y el combinado nipón subió el ritmo del partido, encerrando a Catar en su área y haciéndose con el control total del esférico.



El susto del encuentro se produjo en el minuto 57, cuando el japonés Maya Yoshida y Boualem Khoukhi chocaron cabeza con cabeza.



El catarí salió peor parado y tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla cuatro minutos más tarde.



Japón siguió insistiendo y en el minuto 68 Catar encajó su primer gol en lo que va de torneo. El jugador del Getafe Gaku Shibasaki filtró un buen balón dentro del área hacia Osako que éste controló mal, pero su rechace cayó en las botas de Minamino, que, solo delante de Al Sheeb, lo picó a la perfección para reducir distancias en el marcador.



El buen fútbol desplegado en la primera mitad por parte de la selección dirigida por Félix Sánchez Bas no se volvió a ver durante los segundos 45 minutos, pero logró sentenciar la final en el único contragolpe del que dispuso y que desembocó en un saque de esquina decisivo.



Catar seguro que no olvidará el sistema de videoarbitraje (VAR), debido a que el colegiado del encuentro, Abdelkarim Hassan, señaló un penalti por mano de Maya Yoshida, capitán de Japón, a la salida del córner que Afif transformó con calma, engañando al guardameta, y puso el broche a la gesta catarí en el minuto 83.