Colombiano Luis Fernando Suárez habló de la participación en el Mundial con Costa Rica.

El exentrenador de Atlético Bucaramanga Luis Fernando Suárez, técnico de la selección de Costa Rica, terminó satisfecho la gira surcoreana con un triunfo ante Uzbekistán (2-1) gracias a los goles en la prolongación, pero aseguró que su equipo tiene "cosas que mejorar" para encarar el Mundial de Catar 2022, en el que se estrenará ante España.

“Me gusta la manera como se ganó, el sentimiento de siempre creer que se puede, me parece que es un buen mensaje”, comentó el técnico de la tricolor, quien también expuso sentido crítico al indicar que habían pagado los errores en la salida de balón.

"Perdimos la pelota cuando intentamos jugar en la última línea, técnicamente en ese sentido se perdió mucho la pelota, contra un equipo contrario que jugó a lo que ellos saben hacer, jugar al contrataque, que lo hacen de la manera correcta. Por esa razón el peligro que nos generaron más cuando nosotros perdíamos la pelota”, argumentó en declaraciones a Radio Columbia.

"Tenemos que tener mucho más cuidado sobre todo en la salida que me parece no fue clara, pero lo que me deja es que este grupo lucha hasta el final y ese creo que es un buen mensaje”, apuntó Suárez, quien consideró que los dos partidos jugados en Corea del Sur (el primero ante el cuadro local, 2-2) fueron "totalmente diferentes" e insistió que la respuesta anímica de su equipo fue "bastante buena", circunstancia que, advirtió, "hay que valorarlo mucho”.

El director técnico sale de estos partidos con "muchas cosas buenas", como dar opciones de mostrarse a jugadores menos habituales. "Me parece que, en ese sentido, esos nuevos hicieron cosas tan buenas que me dejan a mí muy tranquilo, con respecto a lo que el inmediato futuro puede dar, con estos muchachos que son tan jóvenes y tienen tantas ganas”, dijo.

Y pese a que hay "muchas cosas por mejorar" para Suárez lo importante es que el grupo se juntó otra vez y que les mostraron a los jugadores cómo deben enfrentar a España, Japón y Alemania en la fase de grupos del Mundial.