¿Confirmado? El ‘divorcio’ de Lionel Messi y Gerard Piqué.

Gerard Piqué sigue dando de qué hablar, después de su salida del Barcelona y de su separación de la cantante colombiana Shakira.



El exdefensa catalán rompió su silencio en torno a un posible distanciamiento de Lionel Messi, 'divorcio' que la prensa española atribuye a que Piqué habría pedido a la directiva del elenco azulgrana, la salida del argentino para aliviar la dura crisis económica.



Eso al parecer llegó a oídos de Messi, quien, aseguran en Barcelona, se habría alejado de Piqué. Los dos compartieron desde los 12 años cuando llegaron a la Masía, la fábrica de talentos del onceno culé.



El distanciamiento entre los dos llegó a tomar más fuerza porque ni en redes, ni en la prensa, Piqué felicitó a Messi por haber logrado el título del Mundial de Qatar, con Argentina.



Sobre su no felicitación a quien fue su compañero durante más de 15 años, el defensor habló John Nellis, un reconocido Tiktoker inglés.



“No, sinceramente no lo felicité. Mis últimos meses fueron muy duros y necesitaba desconectar. No he visto nada de deporte e incluso no vi ningún partido del Mundial, solo la final y no todo el partido”, aseguró Piqué.



Eso sí, definió a Messi como el jugador más completo del mundo: “Como delantero y por algunas razones diría que Messi es el mejor del mundo en este momento y creo que es el mejor de la historia; además logró con Argentina ganar la Copa del Mundo. Era su sueño”.