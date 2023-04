No la pasa bien el defensor Dávinson Sánchez con el Tottenham de Inglaterra. El colombiano perdió su lugar en el once inicial y tampoco ha logrado aprovechar los momentos que le han brindado.



Ahora, el futbolista 'cafetero' se enfrenta a una situación anómala con su equipo en la Premier League. Dávinson ingresó al minuto 35 en el juego ante el Bournemouth para reemplazar al lesionado Lenglet, cuando el partido iba 1-0 a favor de los londinenses.



Sin embargo, en 23 minutos de juego el colombiano cometió varios errores en la defensa y tuvo responsabilidad en dos goles del rival. Por esta razón, el entrenador Stellini decidió sacarlo del terreno de juego y desde la tribuna llovieron abucheos en contra de Sánchez.



Esto representa otro problema de Dávinson con el Tottenham, de quien se dice no renovará con el equipo inglés y tendrá que buscar un nuevo rumbo una vez finalice su contrato.



Al final, el compromiso terminó con una sorpresiva victoria del Bournemouth por 3-2. Jefferson Lerma fue titular y jugó los 90 minutos.