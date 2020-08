Versiones de prensa en Europa señalan que el FC Barcelona ya sabia desde julio pasado de las intenciones del argentino Lionel Messi de dejar el club azulgrana al finalizar la presente temporada.

Según esas versiones, “el burofax del pasado martes que los abogados de Messi enviaron al Barcelona no pilló de sorpresa a los dirigentes del club azulgrana que sabían desde el mes de julio, semanas antes del 8-2 ante el Bayern, las intenciones del argentino de dejar el Camp Nou”, según desvela el diario Marca en su edición digital.

La afición del Barcelona se quedó de piedra al conocer las intenciones de Messi, pero los dirigentes del club azulgrana sabían el deseo de Messi mucho tiempo antes. El ’10’ y sus agentes ya habían trasladado un mes y medio antes que el Messi no quería seguir en el Barça y que esta iba a ser su última temporada en el Camp Nou.

Los agentes de Messi advirtieron al Barcelona que no ampliaba su contrato. Su carrera en el Camp Nou tocaba a su fin. Los dirigentes culés lo sabían porque, además, el mensaje fue trasladado en más de una ocasión para disipar cualquier tipo de duda sobre las intenciones del argentino.

Todos los contactos entre los representantes de Messi y el Barcelona habían sido verbales, sin ningún documento de por medio, y la salida del argentino requería de un documento oficial y legal, y de ahí que sus abogados enviaran el burofax el pasado martes.

Fuentes internas del Barcelona citadas por Marca en su información sostienen, no obstante, que Messi, que incluso públicamente últimamente había mostrado sus dudas, no se puede ir. Insisten en que tiene contrato en vigor al menos una temporada más porque no anunció su marcha antes del 10 de junio tal como estipula su famosa cláusula.

Los abogados de Messi trasladaron el pasado viernes al Barcelona que el jugador quiere abandonar el Camp Nou por las buenas y que es partidario de cerrar la etapa bien. No quiere salir por la puerta de atrás y por este motivo sus representantes legales solicitaron una reunión a la Junta de Bartomeu.

El argentino todavía no ha tenido respuesta, aunque el club azulgrana ya ha dejado claro que solo se sentará con Messi para hablar de su renovación, nunca para tratar su venta. Mantienen que el club que le quiera debe pagar los 700 millones de su cláusula.

No irá a los test

Y de acuerdo con lo anterior, se supo que Messi comunicó al FC Barcelona que no se presentará a las pruebas PCR que los jugadores de la primera plantilla previstas para hoy domingo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, según anunció la emisora RAC 1.

Estas pruebas son obligatorias para poder comprobar que los jugadores no tienen coronavirus y así dar inicio de los entrenamientos, que tendrá lugar el lunes a las órdenes de Ronald Koeman.

Messi toma esta decisión porque considera que su contrato ha finalizado después de ejecutar la cláusula liberatoria de final de temporada.