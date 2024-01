¿Dolor de cabeza para Luis Díaz? El posible adiós que tiene al Liverpool en problemas

Tras la anunciada marcha de Jürgen Klopp a final de temporada, el siguiente quebradero de cabeza del Liverpool es la situación de Virgil Van Dijk, uno de los pilares de los ‘Reds’ y que termina contrato en año y medio.

El holandés, que en menos de un año podrá negociar con cualquier club, termina su vínculo con el conjunto de Anfield en junio de 2025, igual que Mohame Salah y Trent Alexander-Arnold, otros dos de los futbolistas más importantes del equipo.

Ante los rumores de una posible salida, al no haberse concretado una renovación, Klopp trató de imponer calma frente al futuro del futbolista de 32 años.

“Es algo completamente normal. Está claro que este mundo no te da ni un segundo de respiro. Hace una semana nadie sabía de mi situación. Me quedaban 18 meses de contrato y nadie me preguntó, así que se pueden dar un descanso. No hay de qué preocuparse”, señaló el alemán.

“Escriban lo que quieran, el club está tranquilo. Todo estará bien, estoy seguro al 100 %. Recomendaría que estén tranquilos. Muchas veces la preocupación de los aficionados no es tan grande como piensan. Infravaloran su inteligencia”, agregó el técnico germano.