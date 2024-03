¿Dónde se jugará la final de la Copa del Mundo de 2030? Ya hay un lugar descartado y estas son las otras dos opciones

El coordinador de la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para el Mundial 2030, António Laranjo, indicó este martes que el país luso no acogerá la final del torneo, por lo que será en España o Marruecos.

“Portugal no tiene ese estadio (con capacidad para, al menos, 80.000 localidades), no va a hacer inversiones para ampliar la capacidad de los estadios, lo que significa que Portugal no va a tener la final del mundial”, dijo Laranjo en la ceremonia para presentar la visión, el logo y los embajadores de la candidatura, celebrada en la Ciudad del Fúbol en Oeiras, en las afueras de Lisboa.