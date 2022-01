El equipo que salió como finalista del torneo de apertura y que parte como favorito en el inicio de la Liga MX es Club León. Junto con equipos históricos como Monterrey y América sus jugadores se disputarán para escalar a las posiciones más altas.

¿De qué forma ver la Liga MX en vivo?

Hay muchos operadores para elegir ver los partidos de la liga y de cada persona dependerá su elección. Sólo se necesita ir al buscador y seleccionar a opción de “Deportes” y luego apretar “en vivo”.

Dentro del espacio se puede elegir qué mirar y cuando el espectador haya elegido sólo resta apretar “play” para que el partido se reproduzca en tiempo real. Para poder hacerlo es necesario estar registrado.

Lo que debes saber de la Liga de México 2022

El equipo líder del torneo Clausura de la Liga de México es el de “Los Pumas” quienes cerraron la primera jornada ganando contra Toluca. De esta forma consiguieron los primeros 3 puntos en el campeonato.

Detrás de ellos hay cuatro equipos que le siguen los pases y quienes fueron ganadores: León, Tigres y Santos Laguna, quienes aún tienen tiempo de igualar o pasar al puntero ya que recién se jugó la primera fecha.

La tabla luego de la primera fecha es parcial y aún no muestra los resultados que se verán de acá a algunos meses, por lo que quienes están arriba de todo y debajo, no tienen el lugar asegurado hasta no tener más partidos jugados.

Hay, entre algunos equipos como Universidad Nacional, diferencias de goles que pueden revertirse al final del campeonato. Sin embargo, muchos iniciaron el semestre con el pie derecho, estos fueron Chivas, Cruz Azul, FC Juárez y Pachuca. Todos ellos sumaron victorias.

Luego hubo equipos que si bien no perdieron lograron sumar un punto por empate, estos fueron Gallos Blancos de Querétaro, Puebla, América y Rayados de Monterrey. Y al final de la tabla quedaron quienes perdieron los enfrentamientos.

Lo que hay que tener en cuenta es que hubo muchos partidos aplazados que cambiarán por completo la resolución final de la tabla con el correr de las semanas, ya que sus resultados harán que sumen tres puntos, uno o que no se modifiquen en su posición actual.

Si bien es cierto que ante la presente pandemia, que ya lleva dos años, las fechas aún no son posibles de respetar a raja tabla, la iniciación de los partidos de fútbol ha sido un buen puntapié para aquellos fanáticos que se quedaron varias veces sin poder seguir su pasión.

Aunque se deben extremar los cuidados y no dejar de tener medidas sanitarias correspondientes a esta enfermedad, los partidos de futbol siguen teniendo un grado de seguridad y los miembros de los equipos de fútbol hacen lo posible para no tener bajas en cada fecha.

La Liga MX Femenil tuvo recientes casos de COVID 19, por lo que se vieron obligadas a suspender fechas importantes. Si bien los tiempos de aislamiento son menores, lo que cada club prioriza es el bienestar de sus jugadores y su máximo rendimiento, ya que de su estado dependerá el triunfo y el desempeño de todo el equipo.