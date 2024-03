¡Duelos de infarto! Así se jugarán los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa

Otro de los juegos que se robarán la atención será el del Arsenal vs. Byern Múnich, un partido que está marcado por el regreso del club inglés a esta instancia tras 14 años de ausencia; mientras que los teutones buscarán en el certamen europeo, salvar la temporada, pues su presente en la Bundesliga se ha visto opacado por el buen nivel y dominio absoluto del Bayer Leverkusen que es dirigido por el exfutbolista Xabi Alonso.

Para finalizar, Borussia Dortmund intentará derrotar al Atlético de Madrid, elenco que llega eufórico por la gran remontada frente al Inter para empatar la eliminatoria y superarla por penaltis hace algunos días en el estadio Wanda Metropolitano.

Las semifinales también tienen rumbo

Así como se definieron los encuentros de cuartos de final, la Uefa dejó claro el camino de las llaves de la ronda previa a la gran final.

En este caso, el ganador del Atlético de Madrid vs. Borussia Dortmund tendrá que medirse contra el ganador del PSG vs. Barcelona; mientras que el triunfador del Real Madrid vs. Manchester City jugará contra el que vencedor entre Arsenal y Bayern Múnich.

Las reacciones fueron inmediatas

Tras conocerse los enfrentamientos de los cuartos de final de la Liga de Campeones, distintos referentes internacionales reaccionaron ante los duelos.

Uno de los primeros fue Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales del Real Madrid, quien reconoció la dificultad que tendrá el equipo 'merengue' ante los actuales campeones del certamen.