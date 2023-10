El colombiano Luis Suárez, delantero del Almería que se tuvo que retirar en el partido del pasado domingo ante el Granada (3-3) por una fractura incompleta del peroné de la pierna izquierda, aseguró este martes que ahora le “toca desde otras facetas ayudar a los compañeros”.

El punta, que había marcado en ese encuentro los tres tantos de su equipo en poco más de cinco minutos, antes de la conclusión de la primera parte, sufrió el percance en el minuto 80, al apoyar mal el pie izquierdo en el césped después de intentar un remate. Ahora deberá afrontar una rehabilitación que le tendrá de baja unos tres meses.

Luis Suárez, en declaraciones que facilita su club, apuntó que toca “afrontarlo de la mejor manera posible y con ganas de volver pronto” y deseó que “ojalá que el viernes sea la primera victoria” del Almería, en alusión a que es el único equipo de la máxima categoría que aún no ha logrado un triunfo en las primeras ocho jornadas, y tiene otra oportunidad de conseguirlo en Bilbao ante el Athletic.

“Le quiero pedir a la afición que tenemos que estar con los jugadores que están dentro del campo, y los que no estemos dentro, vamos a seguir en la misma dinámica de la afición, apoyando al equipo, apoyando a nuestros compañeros, a nuestros jugadores para que cada partido cogerlo como si fuese una final, porque necesitamos la primera victoria que es lo que nos va a dar la máxima confianza”, resaltó.

El colombiano recordó la jugada en la que cayó lesionado y reconoció que la tiene “metida en la cabeza porque fue clara para meter gol”.

“Quiero chutar de primeras, no le doy al balón y continúo bien porque no me había pasado nada, como el balón quedó un poco alto quería darle de volea, pero con la intención de que no se me fuera para arriba, hago el apoyo de la pierna izquierda casi doblado y cuando apoyo al césped, al estar tan seco por el calor que hacía, se me quedan los tacos clavados y noto automáticamente el crujido”, explicó.

Luis Suárez desveló que “había pedido el cambio un par de minutos antes porque en la pausa de hidratación había avisado al cuerpo técnico que tenía los gemelos muy cargados”, y también se refirió al contraste de haber metido el primer triplete de su carrera y minutos después caer lesionado.

“Estaba siendo un día espectacular. Lo primero, al acabar el primer tiempo era una sensación de no creérselo para mí, porque siempre he estado a punto de meter tres goles, pero ni en Segunda, ni cuando estaba en Segunda B lo había podido hacer, y hacerlo en Primera División era un nuevo logro para mí, para mi carrera, para todos los años de trabajo y la verdad que era una sensación espectacular de alegría, pero al final el partido se dio como se dio”, afirmó.