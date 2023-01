Palmeiras conquistó este sábado el título de la Supercopa de Brasil al imponerse por 4-3 al Flamengo, en un vibrante partido de siete goles y que reflejó la enconada rivalidad entre los dos clubes que han dominado en los últimos años el fútbol brasileño y sudamericano.

El conjunto verde de Sao Paulo y flamante campeón brasileño se impuso de remontada con dos goles de Raphael Veiga y otros dos de Gabriel Menino, mientras que el carioca, vigente campeón de la Libertadores, descontó con dos goles de Gabriel Barbosa ‘Gabigol’ y otro de Pedro.

La victoria le permitió a Palmeiras conquistar el primer título de la temporada en el torneo que enfrenta a los dueños del Campeonato Brasileño y de la Copa do Brasil, y vengar la derrota sufrida en 2021, cuando el Flamengo, entonces campeón de la Liga, se impuso en los penaltis en la disputa por el título de la Supercopa de ese año.

Igualmente balanceó hacia los paulistas el dominio en el fútbol brasileño entre dos clubes que disputan la hegemonía en Brasil desde 2019. En estos cuatro años Flamengo conquistó once títulos, incluyendo dos de la Copa Libertadores, dos de la Liga y uno de la Copa do Brasil, y Palmeiras se quedó con siete, igualmente dos de la Libertadores, uno de la Liga y otro de la Copa do Brasil.

La derrota tuvo un sabor amargo para el Flamengo, que enfrentaba su primera prueba de fuego en la preparación para el Mundial de Clubes, que disputará en febrero próximo y en la que puede medirse en la final al Real Madrid en caso de que ambos superen a sus adversarios en la semifinal.

El duelo entre técnicos portugueses fue ganado por Abel Ferreira, que conquistó su quinto título con Palmeiras, y frustró a Vitor Pereira en su primera final como estratega del Flamengo.

En el partido disputado en el estadio Mané Garrincha de Brasilia ante 56.095 espectadores y en el que se rindieron varios homenajes a Pelé, incluso con la presencia de dos de las hijas del tricampeón mundial muerto en diciembre, Flamengo abrió el marcador en el minuto 30 con un gol de penalti de Gabigol tras una falta contra el uruguayo Giorgian de Arrascaeta.

Raphael Veiga empató en el minuto 39 tras una brillante jugada de Dudú y en la que también participó Endrick, la joven promesa de 16 años cuyos derechos fueron adquiridos por el Real Madrid y que disputó su primera final con el equipo principal del Palmeiras.

Gabriel Menino anotó el segundo del Palmeiras en los minutos de reposición del primer tiempo con un fuerte disparo con la izquierda desde fuera del área y que permitió a los paulistas irse en ventaja a las duchas.

Otro gol de Gabigol en el minuto 5 del segundo tiempo le permitió al Flamengo empatar y soñar con volver a ponerse en ventaja.

Pero Palmeiras anotó su tercero en el minuto 12 con un penalti cobrado por Raphael Veiga y luego de que Everton Ribeiro parara con el brazo dentro del área un disparo de Endrick, que llegó a exhibir algunas jugadas de lujo pero no fue decisivo antes de ser sustituido en el minuto 20 del segundo tiempo.

Flamengo volvió a empatar tres minutos después con un gol de tacón de Pedro pero Palmeiras le puso cifras definitivas al partido en el minuto 28 con un golazo de Gabriel Menino.