Escándalo en el Real Madrid: Devastadora carta de víctima por difusión de video sexual

Fuentes de la investigación han informado a la Agencia EFE de que las detenciones fueron practicadas por un posible delito de revelación de secretos de índole sexual y no por agresión, ya que las relaciones fueron consentidas, no así la difusión de las grabaciones.

“No sabría explicar cómo ha cambiado mi vida después de todo esto. Desde que esta pesadilla comenzó no tengo ganas de reír, he dejado mis estudios y no sé quién quiero ser”, se leyó en la carta.



Y agregó: “Es triste pensar que, con 18 años, no tenga fuerzas para nada. Pero más triste es aún ver a mi madre llorar por cómo estoy”.

La mujer, además, espera que nadie más pase por esta situación “Y quiero con esto poder ayudar también a todas aquellas chicas que hayan pasado o estén pasando por lo mismo. No quiero dinero, no quiero nada, solo quiero justicia”, sostuvo.