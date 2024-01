Estos son los técnicos que le dijeron no al Barcelona

Apenas han pasado un poco más de dos días desde que Xavi Hernández anunció que, una vez termine la actual temporada, dejará de ser el director técnico del Barcelona.

Tras esa sorprendente revelación, son varios los nombres de los entrenadores que están sonando para estar al frente del equipo español.

Sin embargo, ya hay dos que están prácticamente descartados, o al menos eso aseguró uno de ellos, mientras que un equipo alemán dijo que su actual técnico no iría al Barcelona.

Dijo que no

El entrenador del Arsenal, el español Mikel Arteta, se descartó este lunes como candidato a ocupar el banquillo del Barcelona en sustitución de Xavi Hernández.

El técnico vasco, criado en la cantera culé, calificó de “totalmente inciertas” las informaciones difundidas por un medio catalán que le situaban como el recambio de Xavi dado que tenía supuestamente la intención de salir del Arsenal.

“¿Quién, yo? Eso son noticias falsas. Sobre lo que se lee, estoy bastante molesto. No me lo podía creer, no tenía fuentes”, declaró en relación a ese texto Arteta, quien finaliza su contrato con los ‘gunners’ en junio de 2025.