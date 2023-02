Linda Caicedo vive a los 18 años un momento espléndido en su carrera, cuya próxima estación será el Real Madrid Club de Fútbol Femenino, en España, donde han confiado en su talento.El equipo español no ha oficializado el fichaje de Linda, nacida el 22 de febrero del 2005 en Candelaria, pero la noticia ya le dio la vuelta al ‘planeta fútbol’ y será presentada tras su participación con la Selección Colombia de Mayores en el torneo Women's Revelation Cup, en México.La oferta del Real Madrid fue la que más sedujo a la exjugadora del Deportivo Cali y el América, subcampeona de la Copa América y del Mundial Sub-17 de la India, a pesar de tener jugosas propuestas de otros clubes, como el Barcelona español y el Chelsea inglés.A todas luces, Barcelona y Chelsea tienen más historia y palmarés en el fútbol femenino que Real Madrid, cuyo origen data del 2020 y hasta el momento no luce un solo trofeo en su vitrina.

Las razones

¿Por qué decidió, entonces, Linda Caicedo ponerse la camiseta del Real? ¿Fue una buena elección entre las tantas que había?Nathalia Prieto, una de las periodistas más conocedoras del fútbol femenino, afirma que en Barcelona “no había espacio” para Linda, “y no porque le falte nivel, sino porque allí están las jugadoras más experimentadas y talentosas del mundo, por lo que ella solo tendría minutos”.Considera Nathalia que “quizás el Chelsea, que es el mejor equipo del fútbol femenino de Inglaterra, se adaptaba más al juego de Linda, y aunque tiene jugadoras ‘top’, ella habría tenido más posibilidades allí y habría sido un buen complemento de la delantera australiana Sam Kerr”.Y con respecto al Real Madrid, la comunicadora opina que Linda Caicedo habría escogido el club merengue “por tener allí mejores posibilidades de ser titular y, además, le resultará más fácil adaptarse por el idioma”.José Alberto Ortiz, periodista de Caracol radio que igualmente conoce el fútbol femenino, considera que “Linda siempre, cuando habló de la posibilidad de ir al exterior, enfatizó que debía ser un equipo que le permitiera crecer”.Y agrega: “El Madrid es un proyecto nuevo que necesita logros en la rama femenina para competirle al Barcelona, que ya tiene un recorrido con éxito. Lo más importante es que Linda tenga la oportunidad de jugar, sumar experiencia y crecer; el talento lo tiene y seguramente originará buenas noticias. Llega a un club grande y su reto será construir la historia del equipo femenino”.Con ese mismo concepto se declara de acuerdo el técnico Jhon Álber Ortiz, quien dirigiera a Linda en el Deportivo Cali campeón del 2021 en Colombia y que ahora tiene las riendas del Alianza Lima peruano.“Linda ha dado un salto de calidad en el fútbol al ir a Europa. Es lo que ella esperaba. Y más allá de la hegemonía del Barcelona, el Real Madrid está apostando por el éxito, y Linda tiene mucho talento”, precisa el entrenador.Jhon Álber añade que el equipo español agrandará más la imagen internacional de la jugadora vallecaucana y que eso, lógicamente, será beneficioso también para la Selección Colombia de mayores, con la que Linda competirá en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, entre el 20 de julio y el 20 de agosto de este año.Para la exjugadora Nicole Regnier y ahora comentarista de Espn, Linda “va a encajar perfectamente” en el Real Madrid y el fútbol español femenino.“Linda marcó diferencia siempre. La edad nunca fue un impedimento para mostrar su fútbol. Era tanto el talento, que la edad pasaba a un segundo plano. Haber crecido desde pequeña con esa responsabilidad hoy la hace la jugadora madura que es, capaz de afrontar cualquier reto”, enfatiza Nicole.Recientemente, en una entrevista con El País de Cali desde Tumaco, Linda dijo que su futuro lo dejaba “a la voluntad de Dios”. En ese momento, la oferta más cercana era la del Barcelona. El propio presidente de la institución, Joan Laporta, había admitido los contactos con los representantes de la futbolista colombiana, al tiempo que valoraba su talento. Y todo apuntaba a que una vez cumpliera los 18 años, Linda emigraría a España.Lo que no estaba en el radar de muchos es que el elegido por ella, su familia y sus asesores fuera el Real Madrid, rival eterno de la institución catalana.“Lo más importante de los procesos es creer. Yo crecí con hombres y fue un proceso hermoso que me ayudó en mi juego”, había dicho la jugadora a los medios cuando llegó como subcampeona del Mundial Sub 17 de la India.Al margen del éxito que pueda conseguir Linda en el Real Madrid, también hay opiniones que señalan que la de la vallecaucana no fue una buena elección. Una de ellas la entrega David Ocampo, aficionado de tiempo completo del fútbol de las dos ramas: “El Real Madrid representa los valores xenófobos más arraigados. Los catalanes también, pero el conjunto blanco es el equipo del franquismo, de la realeza, es racista. El futbolista vallecaucano Fredy Rincón lo padeció, fue presa de unos ataques racistas vergonzosos, de unos epítetos asquerosos. Linda se va a exponer a eso. Ni el Real Madrid ni el Barcelona eran los equipos para ella”.

Sus logros

Debutó a los 14 años en América, equipo con el que ganó un título de la liga colombiana en el 2019.En el 2021 repitió título, esta vez vistiendo la camiseta del Deportivo Cali.En el 2019 fue la máxima goleadora de la Liga Profesional Femenina (7 goles).Fue la mejor jugadora de la Copa América Femenina 2022. En este torneo logró el subtítulo.Balón de Plata en la Copa Mundial Femenina Sub 17 en el 2022. En este torneo fue subcampeona.Botín de Bronce en la Copa Mundial Femenina Sub 17 en el 2022.Integrante del Mejor Once de la Conmebol 2022.Mejor jugadora Sub 20 Conmebol en el 2022.