“Fue una decisión estratégica. Primero tengo que pensar en el equipo. Pensé estratégicamente que era la mejor decisión. Mi equipo técnico y yo, como comprenderán, discutimos este asunto, no fue una decisión fácil”, señaló el estratega al diario A Bola.

Meses después y teniendo en cuenta que Cristiano Ronaldo sigue rompiendo distintos récords, Fernando Santos, quien en ese momento era el entrenador de Portugal, fue consultado sobre su decisión de no contar con el máximo referente luso.

De igual forma, Santos confesó que desde ese día no volvió a tener contacto con Cristiano Ronaldo, y que su última conversación fue cuando le dio la noticia de que no sería titular.

“No hemos hablado desde que llegué de Qatar. El día del partido, por la mañana, cuando fui a explicarle que no iba a jugar y por qué no jugaba, me malinterpretó”, declaró.

Santos también mencionó en que en ese momento Cristiano no era lo que necesitaba para enfrentar el partido, pues llegaba sin ritmo de competencia.

“De todos modos, en cuanto al ritmo del juego, fue su peor momento. No tenía ritmo. Intentamos, durante los partidos previos al Mundial, y luego en los primeros partidos, darle algo de ritmo, que era lo que le faltaba”, mencionó.