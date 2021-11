Pareciera que el problema del gol en la Selección Colombia es del equipo y no de las individualidades, pues los jugadores cafeteros no paran de marcar en sus respectivos clubes y durante este fin de semana no fue la excepción.

Cosecha de goles

Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, dos de los más criticados en el elenco nacional, marcaron en la victoria 5-2 sobre el Spezia, por la fecha 13 de la Serie A de Italia.

Zapata anotó de penalti al minuto 38 y Muriel lo hizo al 83’, en un duelo que le permitió al Atalanta llegar a los 25 puntos.

También se reportó con gol Luis Sinisterra en la Liga de Países Bajos, luego de concretar al minuto 9 en la victoria 4-0 sobre el Zwolle, por la fecha 13 de la competencia.

Con esta anotación, Sinisterra llegó a 12 goles en la actual temporada, en todas las competencias.

Por su parte, Matheus Uribe, quien ya se recuperó de la lesión que no le permitió estar con la Selección Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas, volvió con gol.

El volante anotó al minuto 15 del compromiso en el que el Porto venció 5-1 al Feirense, en juego válido por la cuarta ronda de la Copa de Portugal.

Le marcó al Madrid

El colombiano Luis Javier Suárez, quien ha venido demostrando su buen nivel en la Liga de España, se reportó con gol ante el poderoso Real Madrid.

El acierto del cafetero fue al minuto 34, en un duelo en el que el Real Madrid venció al Granada por 5-1.

Con esta derrota, el Granada se quedó con 11 puntos y sigue en puestos de descenso.

Sin duda, el tema de la falta de gol en la Selección Colombia pasa por el funcionamiento y el generamiento de juego en la mitad de la cancha, porque cada fin de semana los ‘cafeteros’ se reportan con tantos en el balompié internacional.