Impresionante: Bayern Múnich cayó por goleada en la Bundesliga

El 3-0 ya era concluyente en el minuto 36 a favor del Eintracht. No sólo aplacó al Bayern, sino que fue mucho más allá. Lo atacó, lo devoró, lo destruyó. En ese tramo. Después no. La incredulidad de Manuel Neuer, las inconcebibles pérdidas de balón de Kimmich, la desaparición de Coman, la intrascendencia de Harry Kane, la vulnerabilidad defensiva...

Ni siquiera la ocasión fallada por Harry Kane antes, con 1-0 nada más en contra, basta como excusa al Bayern, que no se parecía en nada a lo que debe ser. Ni a los jugadores que tiene. Ni al funcionamiento que necesita. Ni al rendimiento que se exige en un bloque de tanto nivel. Pero es el Bayern. A cualquier otro equipo se le habría dado por perdido. A él, no.

No había dado apenas una Kimmich en prácticamente todo el primer tiempo, cuando marcó un golazo mucho más a su altura que todo el recorrido anterior del encuentro. El gol sí lo refleja. Los pases perdidos, no. Es uno de los mejores medios centros del mundo. Su golpeo con la derecha, de primeras, desde fuera del área, a la escuadra, como si fuera tan fácil, fue una maravilla. No reaccionó Trapp. No habría alcanzado jamás ese lanzamiento (3-1. m. 43).

Pero el Bayern no es irreductible. Ni siquiera en la Bundesliga, en la que aún no había perdido este curso. Lo descubrió definitivamente el Eintracht en el comienzo de la segunda parte. En el minuto 50, todo parte del enésimo error del conjunto visitante. De Upamecano, esta vez. La carrera de Chaibi, la resolución de Dina Ebimbe y el 4-1. Ya fue irrebatible. Señalaba a todos y cada uno de los jugadores. También a Tuchel, sin soluciones efectivas.

Cierto que Choupo Moting falló una ocasión clarísima con el 4-1, también que el técnico había movido su banquillo en el descanso, con la sustitución de sus dos laterales (Davies y Mazraoui por Laimer y Guerreiro), o que el comienzo de la segunda parte transmitía otras sensaciones del Bayern, tanto como que el marcador era abrumador, más aún para él.