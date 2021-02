El Bayern Múnich se perfila como el gran favorito para suceder al Liverpool en el palmarés del Mundial de Clubes, en una edición pospuesta a 2021 a causa de la pandemia de la covid-19 en la que tratará de cerrar el círculo de su glorioso año 2020.

Brillante campeón europeo, con exhibiciones para el recuerdo, el conjunto de Hans-Dieter Flick acude a Catar a por su segundo título mundial después del logrado en 2013 en Marruecos bajo la dirección del español Pep Guardiola y tras imponerse en la final al sorprendente Raja Casablanca local por 2-0, con dianas del brasileño Dante y el también español Thiago Alcántara.

Como es tradicional, el campeón europeo entrará en liza el 8 de febrero en semifinales. Se enfrentará al ganador del partido entre el Al-Duhail catarí y el Al-Ahly egipcio, campeón africano, que se medirán este jueves en el segundo encuentro de cuartos de final.

Bajo la dirección del francés Sabri Lamouchi el conjunto local cuenta con jugadores de la experiencia del marroquí Mehdi Benatia, que jugó dos campañas en el Bayern, y quiere ser protagonista en casa, aunque para ello debe superar al siempre complicado Al-Ahly, el club referencia del fútbol africano, que de la mano del sudafricano Pitso Mosimane recuperó el cetro continental ante el otro grande, el Zalamek también egipcio.

Ante la baja por la pandemia del campeón oceánico, el Auckland City neozelandés, el torneo se abrirá también este jueves, en el estadio Ahmed bin Ali de Al Rayyan, con el encuentro entre el Tigres UANL mexicano, representante de la CONCACAF, y el Ulsan Hyundai surcoreano, sorprendente ganador del torneo asiático en la burbuja de Catar.

Dirigido por el entrenador brasileño Ricardo Ferretti, Tigres ha sido el mejor equipo de México en los últimos diez años con cinco títulos de liga y dos finales, pero no pudo brillar a nivel internacional hasta que en diciembre ganó la Liga de campeones de la Concacaf ante Los Ángeles FC.

El representante mexicano tratará de romper moldes después de que sus equipos hayan sido cuatro veces terceros en el Mundial, con el Necaxa, en el año 2000, Monterrey, en el 2012 y 2019, y Pachuca en 2017.

“Hemos estudiado a nuestro rival y no podemos menospreciarlo. Veo un ambiente que dice que ya ganamos y yo tengo hacer ver a mis jugadores que nosotros no menospreciamos a nadie. No puedo permitir que mis jugadores piensen que ya ganamos”, aseguró antes de viajar Ferretti en referencia a un rival que demostró en su torneo continental que nunca se rindió pese a estar varias veces al borde del k.o.

El ganador del choque entre el Tigres y el Hyundai Ulsan será el oponente en semifinales del Palmeiras brasileño, el último clasificado tras ganar este 30 de enero la final de la Copa Libertadores en el Maracaná al Santos con un gol en la prolongación de Breno Lopes.

La escuadra del luso Abel Ferreira confía en hacer cumplir los pronósticos y situar al ganador de la Libertadores en la final para aspirar a un título que no gana un equipo brasileño desde 2012, cuando Corinthians se impuso al Chelsea por 1-0 en el estadio Internacional de Yokohama con gol del peruano Paolo Guerrero.

Desde entonces, Bayern, Real Madrid (con cuatro coronas), Barcelona y Liverpool han dominado el Mundial de Clubes. Tan solo Corinthians, Sao Paulo e Internacional pudieron evitar el reinado europeo.