Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, reconoció ayer que Gareth Bale y James Rodríguez “no están lesionados” pero tampoco disponibles para jugar en Ipurua frente al Eibar, ya que justificó “no entrenan con el equipo” y “no es por decisión técnica”.

Bale y James se marcharán con Gales y Colombia, respectivamente, sin reaparecer con el Real Madrid. “No están disponibles, lesionados no. Están en el campo pero no disponibles para jugar. Van a ir con la selección y no quiero hacer nada porque tienen que ir. En seis días verán si están preparados para jugar o no”, dijo.

Esta declaración de Zidane abrió una serie de preguntas en las que el técnico francés se tuvo que explicar. “Ahora no están disponibles. En el campo han hecho algo pero no están preparados para jugar mañana (hoy)”, dejó claro.

“No entrenan con el equipo, algo en el campo han hecho pero si no entrenan con el equipo no están disponibles. No están lesionados porque algo hacen en el campo. Sus selecciones tienen que valorar como están”, añadió.

Zidane quiso dejar claro que no es decisión suya que Bale y James no hayan vuelto a jugar con el Real Madrid: “No es decisión técnica. Los jugadores no entrenan todavía con el equipo por lo que no pueden jugar mañana (hoy). Luego van a ir con la selección, tienen seis días antes del primer partido y se pueden recuperar, pero no es una decisión técnica”.

Este es el cuarto partido en línea que el volante se pierde con Real Madrid, tanto por asuntos personales como por problemas físicos. El primero de ellos fue ante Leganés, ya que recibió permiso del club para viajar a Colombia por el nacimiento de su hijo.

Pero al volver presentó molestias musculares, por lo que se mantuvo entrenando diferenciado hasta los últimos días, perdiéndose los compromisos frente a Real Betis por Liga, Galatasaray por ‘Champions’ y ahora ante el Eibar en condición de visitante por la fecha 13 del torneo local.