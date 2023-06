“Había una opción de ir al fútbol internacional, a un equipo grande en Sudamérica. Indudablemente, el país de mayor poder económico es Brasil, pero no quiere decir que no haya dinero en otro lado”, señaló Hernández Bonnet.

El futuro del futbolista James Rodríguez continúa siendo incierto y los rumores por la llegada del jugador a un nuevo club no cesan. Luego de que el colombiano fuera desechado por el Besiktas de Turquía, se conoció la noticia de que un grupo empresarial quiere poner al ‘10′ de la Selección Colombia en un grande del fútbol argentino.

De acuerdo con lo contado por Javier Hernández, la idea que tiene el grupo empresarial es conseguir al jugador y hacer que juegue el mayor número de minutos, para que así lo puedan llevar nuevamente al fútbol español.

“El grupo de empresarios pone el billete y se lo entrega a Boca Juniors (...) Sería un contrato a tres años. La operación está montada. Al conocerse la reacción del presidente de Besiktas, ellos dijeron: ‘Bueno, hay un rival menos’”, agregó el periodista de Blu Radio.

Sin embargo, el inconveniente está en que los empresarios no han podido contactarse con James Rodríguez.

“El problema está en la comunicación con James. Me dice la fuente que no se han podido comunicar con él; incluso trataron de contactar a los tíos, pero no contestan. Si James pasa al teléfono, conversan y arreglan con el jugador”, afirmó Hernández.

Por último, el periodista indicó que dicho negocio “sería un contrato a tres años, con una cifra tal vez un poco superior a lo que ofreció Botafogo. El gran esfuerzo lo hacen los empresarios, Boca no. Es fundamental que James les pase al teléfono. No quieren intermediarios, quieren escucharlo, que los escuche, y saber si hay compromiso para el proyecto”.