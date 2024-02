James Rodríguez y otros jugadores talentosos que no lograron explotar todo su potencial

“James Rodríguez puede tener espacio en cualquier club, pero hay que saber si quiere o no ser el jugador que tiene capacidad para ser”, dijo el exastro en una conversación con la casa de apuestas Betfair.

De igual forma, el exfutbolista indagó sobre la realidad de la falta de juego del colombiano.

"No puede vivir en el pasado, tiene que vivir el presente. No sé qué pasó en Sao Paulo, si tuvo todas las oportunidades que esperaba tener... Jugó 14 partidos, pero si jugó 3 o 5 minutos, cuenta como un partido, pero no sé exactamente cuántos partidos jugó. Seguramente no jugó 14 partidos. Hay que saber si realmente no tuvo la oportunidad o si no estuvo al cien por ciento; listo para jugar”, dijo Rivaldo.

Una historia que se repite

Lo que le ocurre a James recuerda la situación de muchos jugadores colombianos que tuvieron todas las condiciones para llegar al éxito, pero que se quedaron en el camino por la falta de disciplina y una mentalidad que los llevara a alcanzar su máximo potencial.

Uno de los casos más recordados es el de Alejandro Brand. Fue ídolo de Millonarios, equipo con el que logró ganar dos ligas. Entre 1968 a 1982 fue considerado la gran figura del fútbol colombiano y anotó 91 goles oficiales con el elenco 'embajador', que lo ubican por delante del propio Willington Ortiz. A sus 24 años tuvo una lesión de rodilla y después se vio envuelto en distintas polémicas que no le permitieron triunfar.