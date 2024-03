La Federación Francesa no se rinde y confirmó su estrategia para que Kylian Mbappé pueda jugar los Olímpicos

El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, afirmó que está dispuesto “hasta a presionar al Real Madrid” para conseguir que Kylian Mbappé pueda disputar los Juegos Olímpicos de París.

Diallo no dio por hecho el fichaje de Mbappé por el Real Madrid: “No hay que hacer política ficción, no sé dónde irá Kylian Mbappé, no lo ha anunciado”.

Pero posteriormente se refirió en todo momento al Real Madrid a la hora de señalar el club con el que tendrá que negociar.

Lea también: Nairo Quintana se confesó y habló de su estado físico en medio de la Vuelta a Cataluña

“Kylian ha mostrado su deseo de jugarlos. Conocemos las condiciones y lamento que el Real Madrid haya cerrado la puerta a muchos futbolistas. Respeto su decisión. Es el único club que nos ha informado de eso”, indicó Diallo en una entrevista que este miércoles publica la web de Le Figaro.

“No renuncio a nada, aunque se hayan pronunciado. Si se abre una puerta de aquí a los Juegos, la aprovecharemos (...) Nuestro objetivo es tener el mejor posible. Si es necesario ir a ver a Florentino Pérez (presidente del Real Madrid) lo haré”, agregó.