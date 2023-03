El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, afirmó que “la Fifa trata de fútbol, pero no de dinero” y que lo que ingresa lo destina a sus 211 asociaciones, en respuesta a las críticas que señalan que cuando crea una nueva competición, como el Mundial de Clubes con 32, lo hace solo para obtener beneficios.

Después de su reelección por aclamación este jueves en el 73 Congreso de la Fifa en Kigali, Infantino reprochó a los medios esta conclusión durante una rueda de prensa, que inició con un monólogo en defensa de la organización que preside desde hace siete años y en el que preguntó por el motivo de la “crueldad de algunas informaciones”.

“Hemos trabajado muy duro, no robamos, no nos beneficiamos. Algunos escriben que solo se trata de dinero, que somos una organización rica que proponemos una nueva competición simplemente para obtener beneficios, la Fifa trata del fútbol pero no del dinero, necesitamos el dinero para aportar por un fútbol verdaderamente mundial”, señaló.

Como ejemplo, Infantino recordó que la “Premier” inglesa “genera en un año lo que la Fifa en 4”, con la diferencia de que la primera distribuye lo que genera principalmente entre los 20 clubes ingleses y el dinero de la Fifa se destina a las 211 federaciones, “desde Etiopía a Nepal, pasando por Bolivia”.

“Pero para poder generar 7.000 millones al año como la ‘Premier’ los clubes juegan 380 partido al años, unos 50 por club. Un nuevo Mundial de clubes equivale a 50-60 partidos, estamos hablando de un partido al año para cada club. La media por selección en el Mundial han sido 4 partidos y los campeones 7 y con estos somos capaces de financiar el desarrollo del fútbol a nivel mundial. ¿Por qué a la ‘Premier’ se le felicita? Nosotros queremos dar más oportunidades a los equipos que no disputan suficientes partidos, por eso no entiendo ese ataque”, insistió.

También recalcó que ahora, en comparación con el pasado, en la Fifa se revisa “cada dólar”, que antes solo se auditaba un 10% y ahora el 100% por auditores externos” y recordó que fue la única organización que durante la crisis sanitaria tuvo que eliminar una competición, porque en 2021 no pudo llevar a cabo el torneo de confederaciones.

“Alguien me decía que la Fifa es el Robin Hood del fútbol, a lo mejor un poco... la diferencia es que no robamos a los ricos para dárselo a los pobres. Nosotros hemos trabajado muy duro para demostrar que la Fifa va por el buen camino. La gran mayoría cree que estoy haciendo un buen trabajo, incluido en Europa. Los periodistas tienen el deber de ser imparciales y correctos”, reclamó.

Respecto a la polémica suscitada por el posible patrocinio de Arabia Saudí al Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda este año, el presidente reconoció haber mantenido conversaciones, aunque no se ha cerrado ningún contrato.

“Todos los países son iguales, no pasaría nada malo, no tiene nada de malo que Arabia, China, Estados Unidos, India... puedan actuar como patrocinadores. Somos una organización de escala internacional. Australia lleva cien años más comercializando con Arabia Saudí, no parece ser un problema y cuando hablamos de corporaciones no debe haber diferencia. Es una doble moral que no entiendo del todo”, concluyó.