La norma 'anti Dibu Martínez' a la que deberán someterse los arqueros.

Cada día los arqueros se ven más maniatados en las ejecuciones desde el punto de penalti. Algunos consideran irónico que su función principal sea atajar con las manos y que, precisamente, se les prohíba moverlas para tomarse confianza previo a un cobro desde el manchón blanco.

Todo esto debido a que a partir del 1° de julio de 2023 la International Football Association Board (Ifab), ente encargado de reglamentar las normas en el fútbol, implementó un conjunto de modificaciones a varias reglas; entre ellas se encuentra la número 14, que consiste en prohibir a los porteros moverse entre los tres palos antes de la ejecución de un penalti.

“El guardameta deberá permanecer sobre su propia línea de meta, entre los dos postes de la portería y frente al ejecutor del tiro hasta que este golpee el balón”, explica la Ifab.

Además, agrega: “Se aclara que, con su conducta, el cuidapalos no faltará el respeto al fútbol ni al adversario, por ejemplo, distrayendo de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro”.

Los principales medios del mundo bautizaron esta nueva modificación como la ley “anti-Dibu”, precisamente por los momentos protagonizados por el arquero argentino Emiliano Martínez en la Copa América de Brasil en 2021, durante una tanda de penaltis en cuartos de final frente a Colombia, en las que intimidó a cobradores de la Tricolor con frases y gestos ofensivos.

Actuación que repitió durante el Mundial de Qatar 2022, especialmente, en la final ante Francia, en la que lanzó el balón lejos a los cobradores para ponerlos nerviosos.

Analistas y arqueros opinan

A partir de estas modificaciones se ha generado todo tipo de opiniones de porteros y distintos analistas.

Para el analista arbitral Óscar Rincón fue acertada la decisión. “Es una medida sana y entendible. Ya era hora que se tomara cartas en el asunto debido a la cantidad de distracciones y tiempo perdido al momento de ejecutar un penalti”.

Además, señala que algunos porteros crean múltiples distractores alrededor de un cobro, ejecutando acciones disciplinarias por conducta antideportiva que los árbitros omitían en un momento trascendental del juego, pero que ya deberán ser castigadas con amonestación.

Sin embargo, algunos porteros mostraron su inconformidad ante esta norma, es el caso de Mike Maignam, guardameta titular de la Selección de Francia, quien opinó con una irónica frase en su cuenta de Twitter. “Nuevas reglas Ifab para sanciones en 2026: Los porteros deben estar de espaldas al tiro. En caso de parada, tiro libre indirecto”, dijo el francés tras mostrar su inconformidad.

Para Miguel Cadavid, entrenador antioqueño y exarquero del DIM, esta norma no es equitativa con el arquero.

“No estoy de acuerdo con la medida porque esto es un juego de estrategia y el juego psicológico hace parte de esta. No veo el porqué no se puede utilizar la herramienta de moverse y gesticular si no se está agrediendo al rival”, expresó Cadavid.