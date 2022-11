Gerard Piqué es un personaje polémico por naturaleza. Desde que era futbolista activo era consciente de ello, y ahora que dejó los terrenos de juego y se dedicará de lleno a sus actividades empresariales, empezó a lanzar ideas sobre cómo, desde su punto de vista, se puede mejorar el espectáculo el fútbol.

En una entrevista que concedió en la noche colombiana del miércoles al influenciador español Ibai Llanos en su canal de Twitch, Piqué lanzó algunas propuestas de cambios “revolucionarios” que le haría al balompié.

“Yo haría cambios muy radicales, que la gente diría: no, esto no lo podemos hacer así. En la prórroga, por ejemplo, tú quieres ver cosas distintas. Ya llevan 90 minutos y has empatado. En la prórroga eres 11 contra 11 y no se desencalla el partido. Yo propondría que en cada minuto del tiempo extra vayas sacando a un jugador de cada equipo, hasta que se queden 1 contra 1”, dijo el ex futbolista del F.C Barcelona, que jugó su último partido como profesional el fin de semana en el duelo entre el cuadro “culé” y Elche.

“Pon que cada tres minutos sale del terreno de juego un jugador de cada equipo. Hasta que haya un gol. Imagina que juegan Manchester City contra PSG y acaban jugando uno contra uno Haaland y Mbappé hasta que marquen un gol. Sería una locura, pero esto es el fútbol, es muy tradicional, eso no lo vas a hacer”, agregó.

Cuando dijo esto, el streamer lo miró con un gesto de extrañeza en el rostro, con lo que le indicó que la idea le parecía descabellada. En ese momento Piqué agregó que lo puden probar en competencias sub-19 y sub-20, “no tiene que ser en un clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, pero hay que intentarlo”.

El ex futbolista fue crítico con el sistema actual del fútbol, cuando señaló que decidir la final de un Mundial desde los penaltis no es beneficiar al juego, en el sentido de que no pasa el mejor, sino el que tenga más suerte en la tanda.

Piqué agregó: “Hay que hacer la prueba y error. Este circo se aguanta por los derechos de televisión. O coges ese saco de nuevas generaciones o el fútbol se estancará paulatinamente. Y se consigue creando algo excitante para ellos. Que sea de no poder parar de mirar la televisión”, haciendo alusión a que es necesario conquistar a las nuevas audiencias, entendiendo su cultura, para que la importancia del llamado “Deporte Rey” no se pierda entre las nuevas generaciones.

Las ideas que lanzó Gerard Piqué rompen con el paradigma tradicional del fútbol, pero podrían ayudar a que este deporte se convierta en un mejor espectáculo en el futuro. La mayoría de las modificaciones que plantea están pensadas para que el juego sea más entretenido.

Esto no es del todo descabellado si se tiene en cuenta que otras actividades como el baloncesto y el tenis modificaron sus reglas en algún momento para poder hacer las transmisiones de televisión más amenas. La línea entre la genialidad y la locura es muy delgada, y con las ideas de Piqué sobre cambiar el fútbol esta frase viene al caso. Puede que se den, como puede que no. Habrá que ver.