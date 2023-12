Lanzan propuesta para crear una nueva competencia futbolística, en Italia

El presidente y propietario del Nápoles, Aurelio De Laurentiis propuso hoy la creación de una “Serie E”, donde “E significa Élite” con equipos de ciudades italianas con un número importante de aficionados y en la que no se descendería, tras la propuesta de la Superliga, en una entrevista publicada hoy por el diario “Corriere della Sera”.

Por otra parte, propuso además de la actual “Serie A”, la creación de una “Serie E, donde E significa élite” con “sólo equipos de la ciudad con un número importante de aficionados

“Un Palermo que ofrece garantías económicas no puede estar en la serie D y un Bari que tiene una base de un millón doscientos mil aficionados no puede quedarse donde está. Mientras que en la Seria A encuentras ciudades con 20.000 habitantes que no venden diez mil entradas”, subrayó.

El presidente del Nápoles también confesó que negoció con el entorno del actual entrenador del Paris Sant Germain, el español Luis Enrique Martínez, y que estaban “casi de acuerdo” pero que pidieron “muchísimo dinero”.