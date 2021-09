Las lágrimas de Messi en el Monumental tras superar a Pelé

Messi, logró el récord en 153 partidos jugados con Argentina. Después del compromiso, el astro argentino no pudo contener el sentimiento, y lloró en medio de una entrevista.

“Es un momento único por cómo se dio y después de tanto esperar. No había mejor manera de que sea y poder estar acá festejando es algo increíble”, señaló el capitán.

Igualmente aseguró que 'no podía más de tanta felicidad'. "Esto es lo que había soñado siempre y se me dio. Por mi familia que me está mirando y por todos los argentinos. La verdad que estoy muy emocionado. Mi mamá y mis hermanos están en la tribuna, que sufrieron mucho también. Estoy muy feliz”, enfatizó antes de romper en llanto.