Como era de esperarse, Argentina arrasó en la entrada de los premios The Best de la Fifa, en la que se reconoce a los mejores del fútbol.

Lionel Messi se quedó con el premio en la categoría masculina, confirmando que es el mejor futbolista del planeta.

El título que ganó el argentino en la Copa Mundial de Catar fue clave para quedarse con la mayoría de los votos y levantar este galardón por segunda vez en su carrera.

Gracias a ese histórico triunfo, Lionel Scaloni, Emiliano ‘El Dibu’ Martínez y la afición argentina también fueron premiados.

Imparable

El día en el que Lionel Messi se retire, quizá, entenderemos la magnitud del jugador que ha sido.

Los adjetivos se comienzan a terminar a la hora de calificar las actuaciones del argentino y seguramente ya no le queda mucho espacio en su vitrina de premios para poner el The Best 2022-2023, que recibió tras coronarse campeón del mundo con su país.

“Es un placer regresar acá”, aseguró Messi, quien se mostró feliz tras recibir el reconocimiento por parte de la Fifa, el máximo ente del fútbol mundial.

“Fue una locura para mí conseguir mi sueño tras tanto pelear, tanto insistir, al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera, un sueño para cualquier jugador, pocos lo pueden conseguir y yo lo pude tener”, agregó el astro.

Las alegrías para los argentinos siguieron con el premio a mejor arquero que se llevó Emiliano ‘El Dibu’ Martínez, clave para que la selección sudamericana se coronara en Catar.

Por su parte, Lionel Scaloni, el técnico de Argentina, fue votado como el mejor entrenador y la afición del país argentino fue reconocida como la mejor hinchada.

Otros premios

El premio Puskas, que se entrega al mejor gol de la temporada, fue para el polaco Macin Oleksy, quien anotó un soberbio golazo en un partido con muletas.

Es la primera vez que la Fifa designa un gol con muletas como el mejor del año, una recompensa para este futbolista que perdió una pierna cuando le cayó una máquina encima.

El tanto premiado lo marcó el 6 de noviembre en el duelo de la liga de su país entre el Warta Poznań y el Stal Rzeszów.

Por su parte, la inglesa Mary Earps, campeona de Europa con su nación, fue la mejor arquera, mientras que la neerlandesa Sarina Wiegman, técnica de la jugadora en Inglaterra, fue la mejor entrenadora.

Además, la española Alexa Putellas logró su segundo trofeo The Best consecutivo, cinco meses después de haber ganado su segundo Balón de Oro.