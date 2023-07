Lionel Messi, flamante refuerzo del Inter Miami, no tiene definido cuando dejará la selección absoluta con la que conquistó el Mundial de Catar 2022, aunque por su edad admitió que “será en poco tiempo”, según declaró en el programa Llave a la eternidad, de la TV Pública,

“Por lógica, por edad, será en poco tiempo, pero no sé exactamente cuándo va a ser ese momento. Simplemente pienso en el día a día, y en disfrutar de todo esto que estamos viviendo”, explicó el campeón del mundo.

“Creo que va a pasar cuando tenga que pasar, después de haber conseguido todo en este último tiempo, lo único que queda es disfrutar y, como dije siempre, Dios dirá cuándo será ese momento”, agregó.

Lionel Messi será presentado este domingo en el estadio Lockhart de Florida. Coincidirá de nuevo con el entrenador Gerardo Martino, que además de compartir su amor por el Newell’s Old Boys, dirigió al rosarino en el Barcelona (2013-2014) y la Albiceleste entre 2014 y 2016.

Messi remarcó que si no salía campeón del mundo habría dejado la selección ya que tanto para él como para su familia era una situación de estrés muy fuerte.

La Copa del Mundo era el único trofeo que le faltaba conquistar.

“Si no era campeón del mundo, no estaría más. La selección para mí es lo máximo y hubo épocas que fueron muy malas para mí. Cuando estaba en mi mejor momento en el Barcelona, donde ganaba Champions, ligas, premios individuales, pero me tocaba ir a la selección, y sufría muchísimo y también lo sufría mi familia", expresó.

Parte de las preguntas fueron hechas por sus compañeros mediante mensajes de video pregrabados. Una consulta del lateral Nahuel Molina reveló un aspecto curioso durante el partido de cuartos de final frente a Países Bajos.

“¿Me vio o me escuchó antes de darme el pase?”, fue el interrogante de quien abrió el marcador en ese partido.

Y Messi comentó: “vi que siguió la carrera, entendía que en ese momento lo más normal era dar el pase al costado. Me pareció oportuno intentar que le llegue porque creo que toda la defensa estaba esperando otra cosa, pero no lo escuché, lo vi”.

El capitán se refirió al trago amargo que significó la derrota por 1-2 en el debut con Arabia Saudí.

“Veníamos de 35 o 36 sin perder, y no sabíamos cómo podíamos reaccionar a un momento difícil, porque, por suerte, no lo habíamos tenido hasta ese momento”, recordó.

“Había muchos chicos que jugaban su primer Mundial y el partido contra Arabia era muy difícil por eso. Quieras o no, la ansiedad o los nervios aparecen por lo que significa, pero este grupo demostró que no le importaba nada y que era muy fuerte”, manifestó.

Por último, habló de su futuro en Inter Miami junto a su familia: “Estamos felices de la decisión que tomamos y con ganas de afrontar el nuevo desafío. Mi mentalidad y mi cabeza no van a cambiar y voy a intentar, donde me toque estar, dar el máximo para mí y para el club, seguir rindiendo al máximo nivel”.

En el equipo estadounidense cobrará entre los 50 y 60 millones de dólares al año, incluyendo acciones en el club, un monto que será cubierto parcialmente por la empresa de indumentaria deportiva Adidas y la compañía de tecnología Apple.

Messi debutará el 21 de julio en la Leagues Cup contra el club mexicano Cruz Azul.