$!Lo de la Premier League, ¿una muestra de poderío o “dopaje” financiero?

La Premier League fue la Liga que más invirtió en el actual mercado de pases, hecho que molestó a otras grande europeas como la de España, que ya no puede competir con esos valores.

El presidente de la Liga de fútbol de ese país, Javier Tebas, acusó a los clubes ingleses de estar “dopados” económicamente, tras invertir más de 800 millones de euros en el presente mercado de transferencias.

Javier Gómez, director corporativo de esa misma Liga, se sumó al malestar y exigió a la Uefa un mayor control financiero, para hacer cumplir las reglas del Juego Limpio y en aras de la competitividad.

El empresario de jugadores Marc Salicrú dijo que este no es un tema nuevo y que ya había sucedido en Europa con clubes como el PSG que rompen todas las reglas del fair play financiero, comprando jugadores a precios exorbitantes y, al final de año, aunque esto les genere unas pérdidas abismales, no se les penaliza como sí está ocurriendo ahora en España. “Es verdad que antes lo hacían Barcelona y el Real Madrid pero ya les cambiaron las normas. En cambio, hoy en la Premier, además de los derechos de televisión por los que ganan mucho dinero los equipos, también se refuerzan, como lo hacen el Chelsea y el Manchester City, con el dinero que ponen sus dueños y no generados por los propios clubes. En España ahora se les exige a los equipos que solo pueden comprar jugadores con los recursos generados por ellos mismos y si no lo hacen así los penalizan”.

Por eso, según este representante español, ellos se quejan porque como Liga están retrocediendo en todos los aspectos. “De ser los máximos compradores del fútbol mundial hace unos años, ahora no lo pueden hacer y encuentran incluso equipos de media tabla para abajo de la Premier que le pueden competir perfectamente al Barcelona y al Real Madrid, como el Newcastle o el Tottenham, que pueden pagar de 40 millones de euros para arriba por futbolistas, ”cosa que antes solo podían hacer estos dos clubes ibéricos”.

Siga leyendo: Las cuentas de la Selección Colombia para clasificar al Mundial Sub-20

Así que la Premier mostró los dientes a las demás ligas europeas, pero habrá que ver cómo afecta financieramente esto, en conjunto, a todo el fútbol de ese continente y más cuando se predica una política de fair play financiero.