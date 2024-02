Los días de James Rodríguez en el Sao Paulo estarían contados.

James Rodríguez, para variar, es el centro de la polémica.

El colombiano es protagonista y no precisamente por sus goles, asistencias o buenas actuaciones, sino porque no juega y además, habría dejado clara su intención de no seguir en el Sao Paulo.

“El jugador comunicó a la dirección de fútbol que quiere marcharse y el club rescindirá el contrato del colombiano. La conversación tuvo lugar esta semana. En él, James habría sugerido un acuerdo amistoso. El jugador afirmó que tiene pocas oportunidades en el club y que le gustaría seguir cerca de su familia”, informó Globo Esporte.

Ya pasaron cinco partidos de la temporada 2024 del Sao Paulo y el ‘cafetero’ no registra minutos, además se negó a acompañar a sus compañeros en la final de la Supercopa de Brasil, que ganaron ante el Palmeiras.