Los desempleados del fútbol van desde jugadores cotizados internacionalmente en su momento como Carlos Sánchez, Pablo Armero y Macnelly Torres, hasta futbolistas que en el torneo local ya acumulan gran experiencia como el arquero José Fernando Cuadrado, los defensas Danilo Arboleda, Éder Castañeda y Marvin Vallecilla, los volantes Dídier Delgado, Jow Cardona y Carlos Lizarazo, y el delantero Sergio ‘Tiburón’ Romero, entre otros.

Ellos, con el apoyo de diferentes empresarios, siguen moviéndose para encontrar acomodo lo más pronto posible.

“El tema es complejo, la pandemia golpeó mucho las arcas de los equipos y por eso han reducido salarios; y a la hora de contratar buscan un jugador que se acomode a su presupuesto, entonces no es nada fácil la situación para estos muchachos que están sin equipo”, dijo un empresario que pidió la omisión de su nombre.

Mientras les sale alguna posibilidad, muchos de ellos se entrenan de manera particular y otros lo hacen con equipos debidamente conformados como los que tiene la Agremiación de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).

“En Cali y Barranquilla comenzamos a entrenar desde mañana. En Medellín vienen trabajando desde diciembre 25 futbolistas. Algunos de los muchachos, por el miedo al contagio de covid, entrenan de manera individual”, dijo Carlos González Puche, presidente de la Agremiación.

Por su parte, el exdelantero de Medellín, Nacional y Millonarios, entre otros equipos, Carlos Castro, entrenador del equipo de Acolfutpro en la capital de Antioquia, señaló que la idea es apoyar a los jugadores mientras consiguen trabajo.

“Gracias a Dios varios muchachos que venían entrenando con nosotros han encontrado cupo en diferentes clubes. La idea es mantenerlos bien física y futbolísticamente para cuando les llegue de nuevo la oportunidad”, señaló Castro.

Sobre su situación, El País se contactó con uno de los jugadores más internacionales, que militó varias temporadas en la Selección Colombia, Pablo Armero, y el lateral tumaqueño se limitó a decir que “cuando tenga algo definido con algún equipo, les estaré avisando”.

Entre tanto, Carlos Sánchez, también mundialista con la Selección y de amplia trayectoria en el fútbol europeo, señaló que estuvo cerca de jugar en la Liga colombiana, pero la negociación se cayó inexplicablemente.

“Se logró una comunicación con Atlético Nacional, pero por cosas de los clubes, se tomaron otras decisiones. De igual forma hubo otro club importante de Colombia que me llamó. No sé qué pasó, simplemente no se dieron las cosas”, dijo Sánchez, exjugador de Fiorentina, Aston Villa y Espanyol, en entrevista con la revista Semana.

Este fin de semana está en juego la quinta fecha de la Liga, y desde mañana comenzarán de nuevo los trámites de muchos de ellos, acompañados por los empresarios, para ver con qué equipo logran firmar un contrato por lo menos por esta temporada.

Mientras tanto, ellos se vienen preparando de una manera muy profesional, bien sea con los equipos de la Agremiación, con entrenadores personales, en gimnasios o con permiso de algunos clubes de primera, para que cuando les llegue el llamado, estén en plenitud de condiciones.

De ese equipo de los desempleados seguro que hay muchos que tienen condiciones para aportarle a cualquier club de la Liga colombiana.

Los casos en Europa

Futbolistas reconocidos en Europa también se encuentran sin equipo.

La lista la encabeza el hispano-brasileño Diego Costa, quien de ser goleador del Atlético de Madrid, se quedó sin dónde seguir su carrera. Pidió su salida del cuadro español y las ofertas que creía tener en su momento, ninguna se concretó.

Samir Nasri, delantero francés, quedó libre luego de su paso por el Anderlecht de Bélgica, que no quiso renovarle contrato.

El delantero inglés Daniel Sturridge salió del Trabzonspor turco y no le llegó ninguna propuesta de otro club.

El defensa argentino Ezequiel Garay dejó el Valencia y tampoco encontró cupo en otro onceno.

El extremo argentino Pablo Piatti fue dejado en libertad por el Toronto de la MLS. No tiene equipo.