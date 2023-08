“Siempre salía a la calle a jugar con mis amigos porque lo único que me gustaba era la pelota y hubo momentos amargos también porque algunas veces no tenía dinero para comprarme zapatos para poder jugar, entonces me tocaba jugar con zapatillas, o a veces sin zapatos para cubrir un poco los pies. Esa fue una parte de mi infancia en la que crecí”, le contó al diario El Universo de Ecuador.

“Estoy feliz de unirme al Chelsea, muy emocionado de estar aquí en este gran club. Es un sueño hecho realidad, Makelele, Kanté y Pogba fueron una inspiración para mí de niño, apoyaba al Chelsea y solía ver los partidos, es increíble estar acá. Estoy seguro que vamos a ganar muchos títulos con este gran club”.

No le gustan los lujos y los excesos y mantiene su humildad, la misma que le inculcaron sus padres y así lo manifestó en una entrevista al medio ECDF (El Canal del Fútbo) de Ecuador.

“Dios y mi familia me ayudan en eso, siempre he sido muy tranquilo, porque mis padres me criaron así, con la humildad por delante, siempre respetándolos, porque el respeto viene de la casa. Ellos solo quieren que su hijo progrese, pero que jamás olvide sus raíces, de dónde vengo, mis costumbres. Por eso cuando llego a Ecuador, no soy de vacacionar lejos del país, porque quiero sentirme en el lugar que crecí, al lado de mis amistades. Me considero una persona normal y no entiendo como hay gente que se viene a tomar conmigo una foto y está temblando”.

Dijo ser consciente que lo que ha logrado es gracias a las personas que lo apoyan. “Estoy muy agradecido, porque la gente siempre me ha apoyado y eso es muy bueno para mi crecimiento, seguir luchando y haciendo las cosas bien”.

Por ahora, el niño que creció con carencias en Santo Domingo, hoy es un modelo a seguir para otros jóvenes que buscan alcanzar sus sueños en el fútbol.