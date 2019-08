Muriel ingresó y marcó un doblete para darle la victoria al Atalanta

Después de que el vigente campeón, el Juventus, y el Nápoles se estrenaran el sábado con victorias por 1-0 y 4-3 contra Parma y Fiorentina, respectivamente, uno de los grandes protagonistas del domingo futbolístico italiano fue Muriel, quien se convirtió en el revulsivo del Atalanta en su debut oficial con el cuadro de Bérgamo.



El colombiano, fichado procedente del Sevilla para reforzar la delantera de cara a su histórica clasificación a la Liga de Campeones, empezó el encuentro en el banquillo y vio cómo su equipo fue por detrás 0-2 al recibir las dianas de Federico Di Francesco y Andrea Petagna.



El alemán Robin Gosens recortó distancias al borde del descanso y, en el minuto 55, llegó el momento de Muriel. Su impacto fue demoledor: dos derechazos cruzados desde el límite del área, en los minutos 70 y 76, le permitieron alcanzar y superar los 50 goles en la Serie A y darle la victoria a un Atalanta que quiere confirmarse como uno de los grandes de Italia tras la tercera plaza del curso pasado.



Un entusiasmo del Atalanta al que se suma el del Lazio, que arrolló 3-0 al Sampdoria en el estadio Marassi de Génova empujado por un doblete de Ciro Immobile (101 goles en Serie A), con vaselina incluida, y por un tanto del argentino Joaquín Correa, quien no celebró su gol por ser un ex del cuadro genovés.



Por otro lado, el Roma y el Milan tropezaron en sus estrenos, contra el Génova y el Udinese, respectivamente, y mostraron graves carencias.



El Estadio Olímpico acogió el estreno del nuevo Roma en la Serie A, después de la polémica marcha de Daniele De Rossi, traspasado al Boca Juniors, y el equipo del técnico portugués Paulo Fonseca, pese a adelantarse tres veces en el marcador, no consiguió salir con los tres puntos.



El turco Cengiz Under, el bosnio Edin Dzeko y el serbio Aleksander Kolarov, con una gran falta directa, dieron ventaja al cuadro capitalino, pero el Génova contestó con tantos de Andrea Pinamonti, Domenico Criscito y del talento marfileño Christian Kouame.



El delantero africano selló el 3-3 definitivo en el minuto 70 con un perfecto contragolpe y castigó al portero español Pau López, quien nada pudo hacer para evitar el tropiezo.



Empezó aún peor la campaña del Milan, que en el estreno de su nuevo técnico, Marco Giampaolo, cayó 1-0 en el campo del Udinese con una diana del brasileño Rodrigo Becao a veinte minutos del final, en un partido en el que los milaneses acabaron sin rematar a portería.



Sin el francés Theo Hernández, incorporado por 20 millones procedente del Real Madrid, lesionado, Giampaolo apostó por los españoles Jesús Fernández Sáez "Suso" y Samu Castillejo junto al polaco Krzysztof Piatek en zona ofensiva, pero su equipo todavía debe asimilar las ideas tácticas de su nuevo entrenador.



El otro protagonista de la jornada de la Serie A fue el técnico serbio Sinisa Mihajlovic, quien se sentó en el banquillo del Bolonia tras estar ingresado cuarenta días en hospital para curar su leucemia. Su equipo empató 1-1 en el campo del recién ascendido Verona pese a jugar en superioridad numérica durante 75 minutos.



En los otros partidos de este domingo, el Torino se impuso 2-1 al Sassuolo con goles de Simone Zaza y de Andrea Belotti, y el recién ascendido Brescia, sin el sancionado Mario Balotelli, triunfó 1-0 en el campo del Cagliari, en el debut del uruguayo Nahitan Nández.