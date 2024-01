Otra de las figuras del fútbol europeo se va a Arabia Saudita

El centrocampista croata Ivan Rakitic se despidió este martes, muy emocionado y entre lágrimas, como futbolista del Sevilla, con el que ha rescindido el contrato que los unía hasta el 30 de junio para fichar por el Al Shabab saudí, y afirmó que “no hay cosa más grande que sentirse sevillista”.

Rakitic, que ha militado en el Sevilla en dos etapas (2011-14 y 2020-24), es el extranjero que más partidos oficiales ha jugado para el club y su duodécimo futbolista con más encuentros disputados en total, 323, en los que ha marcado 51 goles, ha dispensado 62 asistencias y se ha proclamado en dos ocasiones campeón de la Liga Europa (2014 y 2023).

“Cómo puede ser que un chico nacido en Suiza, un croata, pueda decir que su casa está en Sevilla. Ahora me voy, pero volveré de nuevo. No será en el campo porque la edad me castiga, pero aquí estaré. Os voy a seguir desde lejos y os dejo todo el apoyo para esta difícil temporada; sé que va a ir todo estupendamente”, afirmó el segundo capitán sevillista, quien, acompañado por Raquel, su esposa, familiares y excompañeros, rompió a llorar varias veces durante el acto.

El presidente, José María del Nido Carrasco, lo alabó como “uno de los más grandes guerreros y uno de los mejores futbolistas de la historia” del Sevilla en el acto celebrado en el antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán, en el que estuvieron el capitán Jesús Navas y Marko Dmitrovic, y otros excompañeros como Javi Varas, Fernando Navarro, Nico Pareja, Juan Cala, Coke Andújar o el portero luso Beto.