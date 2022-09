Otro golpe para James, de estar confirmado en el Galatasaray, volvió a la incertidumbre

A James Rodríguez cada vez más se le complica su situación, porque en el Al-Rayyan ya no lo quieren los hinchas que lo silban y lo repudian por haber dicho que la de Qatar era una Liga de muy bajo nivel, cuando él no ha podido tener continuidad y no ha justificado la inversión del club.