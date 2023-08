Pereira buscará un verdadero milagro en su visita a Palmeiras, en los cuartos de final de la Copa Libertadores

El técnico del Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, se niega a reservar parte de sus titulares debido a que no confía en la amplia ventaja y a que la prioridad es volver por cuarta vez consecutiva a semifinales y volver a conquistar el título continental que levantó en 2020 y 2021.

Pero el conjunto paulista también le da prioridad al Campeonato Brasileño, en el que marcha segundo, a once puntos del líder Botafogo, ya que sueña con retener el título que conquistó el año pasado.

Lea también: Un doblete y una asistencia más para la cuenta de Cristiano Ronaldo

No obstante, Ferreira podría optar por un once mixto con algunos reservas ante el Pereira porque el domingo tendrá un duro compromiso por la Liga, ya que enfrentará a su tradicional rival de patio, el Corinthians, aunque no terminó de confirmar esa posibilidad.

“Tuvimos un viaje (de regreso a Brasil) que nos desgastó física y mentalmente, pero el Palmeiras tiene una gran estructura y profesionales capacitados, y eso nos permite recuperarnos rápido”, afirmó al ser interrogado sobre si usaría suplentes.