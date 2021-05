El comandante de la Policía Metropolitana, el brigadier general Diego Rosero Giraldo, dijo que con el fin de garantizar las condiciones de seguridad antes, durante y después del partido entre América de Cali y Atlético Mineiro de Brasil, por Copa Libertadores de América, se han recibido varios refuerzos de la Regional 8, los que llegaron en la madrugada de este jueves.

“Recibimos ya un refuerzo. En las horas de la madrugada nos llegó un refuerzo de la Regional 8 de la Policía Nacional, están ya en la ciudad. Nos vamos a preparar, obviamente cumpliendo los protocolos, y vamos a repeler si llega a suceder lo que pasó ayer por la tarde”, dijo el general Rosero Giraldo.

El oficial dijo que “tenemos que permitir que se realice el plantón tal cual como se permitió el día de ayer, pero estamos haciendo el llamado a estas personas que tienen todo su derecho a protestar como lo hicieron el día de ayer de manera pacífica las primeras horas, pero que no es bueno llegar a situaciones de violencia elevadas como las que se presentaron en la noche de ayer. Donde tumbaron las vallas, tirando objetos contundentes, piedras, palos, dañando la infraestructura. Eso no es necesario que lo hagan si están hablando de una protesta pacífica”.

“Es más, si hacen una protesta pacífica, la Policía garantizará que se lleve a cabo. Si actúan de manera pacífica la Policía velará para que lo hagan”, puntualizó el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

El alcalde Jaime Pumarejo Heins, dijo que él autorizó la realización de los encuentros por Copa Libertadores en Barranquilla, porque le preguntaron si la ciudad garantizaba la seguridad para realizar este tipo de encuentro y aceptó.

“Porque no podemos poner el vandalismo por encima de los temas de ciudad. No podemos poner el vandalismo por encima del fútbol, por encima de la autoridad, porque mañana será contra los bancos o contra el comercio y el otro día será contra las entradas de la ciudad porque nos han amenazado con no dejar circular por las entradas y salidas de la ciudad. Si nosotros claudicamos ante la posibilidad de violencia, lo que estamos haciendo es entregando la seguridad del Estado a unos vándalos, que no suman más de 200”, enfatizó el alcalde de Barranquilla.

