Provedel, el arquero que salvó a la Lazio de la derrota, no puede creer su hazaña

El italiano Ivan Provedel, portero del Lazio que este martes rubricó el tanto del empate ante el Atlético de Madrid (1-1) en el tiempo añadido, aseguró tras el partido no ser todavía consciente de lo que había hecho.

“Creo que todavía no me he dado cuenta, el fútbol en las cosas buenas y malas es rápido y veloz, pero esta noche estoy disfrutando”, dijo a Sky Sports Italia en zona mixta.

El guardameta acabó siendo el protagonista indiscutible del partido cuando emergió entre la multitud para cabecear el centro de Luis Alberto en el último suspiro y acabar con un buen sabor de boca el retorno del Lazio a la Liga de Campeones tras tres años de ausencia.