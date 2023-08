“El equipo lo dio todo, creo que dominamos, pero no importa. No se siente bien”; de igual forma, señaló que desconoce su futuro con su selección nacional, “estaba tan enfocada en el Mundial que no sé, regresaré a San Diego, a trabajar, y veremos a partir de ahí”, concluyó.

En lo que va del campeonato, equipos denominados ‘favoritos’ como Alemania, Brasil, Italia y Argentina, también han sido eliminados.

Las clasificadas a cuartos de final

Al cierre de esta edición, cuatro selecciones han asegurado su paso a la tercera fase del torneo, España se enfrentará a Países Bajos, y Japón a Suecia.