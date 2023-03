Rodrygo Goes, delantero del Real Madrid, afirmó que sería “un honor” tener al técnico italiano Carlo Ancelotti al frente de la selección brasileña, una posibilidad sobre la que ambos bromean en el vestuario del equipo merengue.

“Bromeamos. Yo le digo: ‘Míster, te estamos esperando allí’. Él bromea diciendo que vamos a hacer las convocatorias juntos”, dijo Rodrygo, quien está concentrado con la 'Canarinha' en Tánger para el amistoso del sábado contra Marruecos, en una entrevista con O Globo.

El ariete del Real Madrid recalcó que esos comentarios los hacen “en tono de broma”, pero al mismo reconoció que “toda broma tiene un poquito de verdad”.

“La situación es difícil, tiene que salir del Real Madrid para poder venir aquí. Así que no puedo decir de antemano cómo va a ser, pero por supuesto que sería un honor tenerlo aquí”, indicó.

Rodrygo subrayó que Ancelotti, cuyo contrato con el Real Madrid se extiende hasta 2024, tiene un enorme respeto por el conjunto blanco, pero que, en caso de que salga, cree que es “uno de los principales nombres” para dirigir a la pentacampeona del mundo.

La 'Canarinha' está ahora en manos de Ramon Menezes, actual técnico de la Sub-20 y quien asumió el cargo de forma interina tras la salida de Adenor Leonardo Bachi ‘Tite’ al término del Mundial de Qatar 2022.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) busca desde entonces un seleccionador de renombre y la prensa local ha situado a Ancelotti como el gran favorito, aunque por dos veces la entidad ha negado que esté en negociaciones con el entrenador italiano.

Sin embargo, su posible llegada ya es tema de conversación en el vestuario de la Canarinha. Ederson Moraes, portero de Manchester City, ya consideró el martes como “muy posible” tal hipótesis.

Rodrygo, concentrado con la absoluta junto con Vinícius Júnior y Éder Militao, también jugadores del Real Madrid, se ha sumado al carro de Ancelotti como técnico de la selección.

En su opinión, tiene “experiencia” y “ha ganado todo”, además de “saber lidiar con el vestuario, algo muy importante”.

“Es muy bueno de vestuario y eso marca la diferencia. Es aquel entrenador que hace lo simple, no inventa mucho. Hace lo que tiene que hacer. A veces, nos quedamos con mucha táctica, mucho eso, mucho aquello, y, a veces, no es lo que se necesita. Él no hace locuras tácticas, hace lo simple y funciona”, explicó.