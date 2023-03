Salen a la luz los motivos que impidieron que James Rodríguez se consolidara en Alemania.

El mediocampista colombiano James Rodríguez, actualmente en el Olympiacos de Grecia, tuvo una oportunidad de lujo en el Bayern Múnich entre 2017 y 2018.

Pero el futbolista nacional no brilló como se esperaba y regresó al Real Madrid, donde fue relegado al banco de emergentes.

Después de varios años, se conocieron detalles de las razones que privaron al colombiano de consagrarse en el balompié alemán.

El brasileño Paulo Sérgio, quien fue campeón del mundo en 1994 y también ganó todo con el Bayern Múnich, habló del por qué los jugadores sudamericanos no se han destacado en los últimos años.

“Estoy en un momento en donde también me realizo ese cuestionamiento de por qué no tenemos más sudamericanos, como los teníamos hace algunos años. En mi época estaban Giovane Elber, Claudio Pizarro, Roque Santa Cruz, muchos equipos tenía jugadores sudamericanos, pero también he hablado con algunas personas sobre lo que sufren estos jugadores con la adaptación”, dijo Sérgio.

El exdelantero también puso sobre la mesa el diálogo que tuvo con James Rodríguez, cuando el colombiano aterrizó en el Bayern Múnich hace seis años.

“Hablé con James cuando llegó a Múnich, le dije que tenía que aprender la lengua y la cultura, al final ha sufrido con esto y por eso no pudo tener regularidad. Es un gran jugador, pero la adaptación hizo que no pudiera estar más tiempo en Bayern”, explicó el brasileño.

También puntualizó que “James ha sufrido ahí porque no se adaptó con la lengua y la cultura porque tenía un gran futuro. En mi caso, cuando salí de Brasil, llegué a Leverkusen y todos mis compañeros eran alemanes, tenía que adaptarme y aprender la lengua y la cultura. Los problemas de adaptación están afuera, pero en el campo es igual para todos. Tienes que hacer el trabajo como todos. Nunca tuve problema en el campo, afuera sí, pero ahí viene la gestión de la adaptación. Estos jugadores sufrieron porque no supieron separar las cosas”.

Cabe recordar que, en aquella época, James Rodríguez sostuvo que “el frío me costó mucho, en Múnich hay mucha calidad de vida, pero yo no pude estar cómodo allí. En Alemania solo piensan en trabajo, son unas máquinas, uno llegaba y saludaba, se cambiaba, entrenaba y ‘chao’, cada uno con su vida. Son maquinitas. El alemán me costó mucho porque tampoco tuve ganas, al profe que tuve le dije que no le iba a hacer perder su tiempo ni el mío. No quiero, no podía con el alemán, era un idioma que no me quería aprender”.